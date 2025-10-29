Kiedy gra Iga Świątek w WTA Finals? Z kim pierwszy mecz? Terminarz

Iga Świątek w WTA Finals zagra już po raz piąty z rzędu. - Jestem z siebie bardzo dumna i zamierzam to kontynuować - stwierdziła Polka w rozmowie z serwisem WTA. Za nami ceremonia losowania. Iga Świątek trafiła do Grupy Sereny Williams. Zagra w niej z Amandą Anisimovą. Jeleną Rybakiną i Madison Keys. Aryna Sabalenka znalazła się z Grupie Steffi Graf. Jej rywalki to Coco Gauff, Jessica Pegula i Jasmine Paolini. Polka rywalizację zacznie od starcia z Amerykanką Keys. Forma mistrzyni Australian Open jest wielką niewiadomą. Po US Open zmagała się z kontuzją. Niedawno wznowiła treningi, a azjatyckich turniejach jej zabrakło. Bardzo wysoką formę prezentowały za to ostatnio Anisimova i Rybakina. Amerykanka wygrała turniej WTA w Pekinie. Rybakina po efektownej serii zwycięstw w turniejach WTA 500 w Ningbo i Tokio rzutem ta taśmę zakwalifikowała się do finałów.
Grupa Steffi Graf
- Aryna Sabalenka
- Coco Gauff
- Jessica Pegula
- Jasmine Paolini
Grupa Sereny Williams
- Iga Świątek
- Amanda Anisimova
- Jelena Rybakina
- Madison Keys
Iga Świątek dotarła już do Rijadu. Trenowała razem z Amandą Anisimovą. Rok temu WTA Finals również rozgrywano w Rijadzie, a Iga przeżywała wtedy ogromny dramat, o czym wiedzieli tylko jej najbliżsi i członkowie zespołu. Wygrała dwa mecze (z Krejcikovą i Kasatkiną), jeden przegrała (z Gauff) i nie wyszła z grupy przez gorszy bilans setów. Dopiero kilka tygodni później mogła poinformować o wykryciu w jej organizmie śladowych ilości zakazanej substancji i koszmarze, którego doświadczała od ponad dwóch miesięcy.
Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Finals 2025?
Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Finals 2025 zagra z Madison Keys, a to spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 1 listopada o godzinie 16 polskiego czasu. Transmisja TV z WTA Finals na antenie Canal+ Sport 2.
Terminarz WTA Finals 2025 (godz. w czasie polskim)
1 listopada 2025
- godz. 13.30: mecz debla
- godz. 16: I. Świątek - M. Keys
- ok. godz. 18: A. Anisimova - J. Rybakina
- ok. godz. 20: mecz debla
2 listopada 2025
- godz. 13: mecz debla
- ok. godz. 15: A. Sabalenka - J. Paolini
- ok. godz. 17: C. Gauff - J. Pegula
- ok. godz. 19: mecz debla