Rosjanie nie odpuszczają. Idą do trybunału przed igrzyskami! Walczą z FIS

Waży się start między innymi skoczków narciarskich z Rosji na ZIO Mediolan-Cortina 2026. 21 października Rada FIS (Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej) zdecydowała o niedopuszczeniu do rywalizacji rosyjskich narciarzy i snowboardzistów. Tym samym uniemożliwiła im występ na najbliższych igrzyskach, ale Rosjanie walczą jeszcze o zmianę tej decyzji. Jak poinformował tamtejszy minister sportu i przewodniczący Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, Michaił Diegtiariew, zostało złożone odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS)!

Po skandalu zostawił kadrę skoczków. Teraz ujawnił gorzką prawdę. "Moja żona dla nich gotowała"

Rosjanie nie odpuszczają przed igrzyskami

- Odwołanie od decyzji Rady FIS zostało już wysłane do CAS. Ministerstwo Sportu, Rosyjski Komitet Olimpijski i odpowiednie federacje rosyjskie działają w porozumieniu, chroniąc prawa naszych sportowców. Pozycję Rosji wzmacnia niedawny precedens sądowy w saneczkarstwie i bobslejach, który potwierdził dyskryminacyjny charakter zawieszeń. Uważamy, że niedopuszczenie rosyjskich sportowców do zawodów międzynarodowych jest absolutnie niedopuszczalne i sprzeczne z duchem i zasadami Karty Olimpijskiej. Będziemy nadal konsekwentnie dążyć do przywrócenia sprawiedliwości i równych warunków udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach na drodze sądowej - powiedział rosyjski minister (cytat za Skijumping.pl).

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

Nadzieją dla Rosjan jest niedawny wyrok CAS, który uchylił zakaz startu rosyjskich sportowców w saneczkarstwie i bobslejach. Dzięki temu będą mogli wystąpić w tych dyscyplinach podczas igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo jako "neutralni sportowcy indywidualni". Trybunał uznał, że przyjęty zakaz jest "nieproporcjonalny" w stosunku do przyjętego celu "zapewnienia bezpiecznych warunków rywalizacji".

Potwierdziły się wieści o wielkim rywalu Adama Małysza! Aż ciarki przechodzą

Przypomnijmy, że rosyjscy skoczkowie są wykluczeni z rywalizacji międzynarodowej od 2022 roku. Zaraz po ostatnich zimowych igrzyskach w Pekinie i ataku Rosji na Ukrainę zostali zawieszeni przez FIS, a ostatnia decyzja światowej federacji podtrzymuje to stanowisko. CAS może jednak wszystko zmienić. Igrzyska Mediolan-Cortina 2026 rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22 lutego.