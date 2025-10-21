IO 2026: Pilne wieści dla polskich skoczków! Co z Rosjanami i Białorusinami?

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2025-10-21 22:42

Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zbliżają się wielkimi krokami. Niespełna cztery miesiące przed startem najważniejszej imprezy tego sezonu wyjaśniła się sytuacja m.in. rosyjskich skoczków. FIS podjęła decyzję w sprawie olimpijskiego występu Jewgienija Klimowa i reszty zawieszonych sportowców.

Skoki narciarskie na IO 2026 bez Rosjan!

Rada Międzynarodowej Federacji Narciarstwa i Snowboardu (FIS) przegłosowała decyzję o nieudzielaniu statusu sportowców neutralnych (AIN) reprezentantom Rosji i Białorusi w kwalifikacjach do zimowych igrzysk olimpijskich i paralimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo 2026.

System AIN Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego został ustanowiony jako możliwa droga dla sportowców z Rosji i Białorusi do udziału w igrzyskach olimpijskich. Start musi być poprzedzony udanymi kwalifikacjami. Zgodę musi wydać każda federacja międzynarodowa odpowiedzialna za rywalizację w swoich dyscyplinach sportu. Między innymi Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) dopuściła do rywalizacji neutralnych sportowców z Rosji i Białorusi, co spotkało się z krytyką. FIS nie poszedł jednak tym tropem.

Pod koniec września MKOl zezwolił sportowcom indywidualnym z tych krajów na start pod neutralną flagą w przyszłorocznych igrzyskach. Warunkiem jest brak powiązań z resortami siłowymi i publicznego poparcia dla inwazji na Ukrainę oraz pomyślne przejście kwalifikacji.

Przypomnijmy, że rosyjscy i białoruscy sportowcy zostali zawieszeni w prawach udziału w międzynarodowych zawodach pod egidą FIS w 2022 roku, tuż po ostatnich zimowych igrzyskach w Pekinie. Igrzyska olimpijskie 2026 odbędą się w dniach 6-22 lutego we Włoszech.

Decyzja FIS oznacza, że na najbliższych igrzyskach zabraknie m.in. Jewgienija Klimowa. Rosjanie wywalczyli w Pekinie srebrny medal IO w zwariowanym konkursie mikstów. 

