Historyczny sukces Kamila Stocha! Wielkie zwycięstwo Polaków przed igrzyskami

Kamil Stoch przedolimpijski weekend LGP w Predazzo rozpoczął od nieudanego występu w czwartek na skoczni normalnej (31. miejsce). Dzień później już na większym obiekcie skakał z kolei znakomicie, ale w najważniejszej piątkowej serii - kwalifikacjach - zanotował upadek, po którym zajął pechowe 51. miejsce i nie mógł wystartować w sobotnim konkursie. A próba przedolimpijska na kilka miesięcy przed igrzyskami ściągnęła największe tuzy, z Austriakami i Ryoyu Kobayashim na czele. Stoch aspirował do walki o najwyższe miejsca i potwierdził to w niedzielnym konkursie duetów!

Już w pierwszej z trzech serii trzykrotny mistrz olimpijski skoczył 134,5 m i wyprowadził Polskę na prowadzenie. Dawid Kubacki skokiem na 127,5 m utrzymał polski duet na czele. W drugiej serii Stoch ponownie uzyskał 134,5 m, a po próbie Kubackiego (129,5 m) Polska prowadziła o 4,3 pkt przed Japonią ze znakomitym Kobayashim. To zwiastowało emocjonującą ostatnią serię, ale po petardzie polskiego lidera na 135,5 m przewaga nad rywalami zrobiła się komfortowa. Zamykający konkurs Kubacki miał ponad 18 pkt przewagi nad Kobayashim, ale i tak pofrunął 137,5 m i zapewnił Polsce zwycięstwo!

- Od początku to Kamil nas ciągnął, ale kto wszystko zamknął? - śmiał się przed kamerą Eurosportu brązowy medalista olimpijski z Pekinu. Po jego skoku Stoch wyskoczył ze strefy przeznaczonej dla liderów i był cały w skowronkach. Nic dziwnego - po bolesnych chwilach w Predazzo szybko doprowadził do przełamania. Stoch był najlepszym zawodnikiem konkursu duetów z notą łączną 405,8 pkt - drugi w nieoficjalnej klasyfikacji był Kobayashi (395 pkt), trzeci Domen Prevc (384 pkt), a czwarty Kubacki (380,8 pkt).

Pierwsza taka wygrana Stocha

Dla 38-latka był to pierwszy w karierze występ w międzynarodowym konkursie duetów. Wcześniej rywalizował w tej formule tylko podczas niedawnych Letnich Mistrzostw Polski w barwach swojego klubu KS Eve-nement Zakopane. W debiucie od razu może świętować zwycięstwo, a do tego po długiej przerwie odsłuchał na najwyższym stopniu podium "Mazurka Dąbrowskiego" w zawodach elity, przy pełnej obsadzie. I to wszystko na skoczni, na której już za 5 miesięcy odbędą się igrzyska olimpijskie!

- Ta duża jest fajna, daję jej plusika i okejkę! - cieszył się po wygranej Stoch, który wcześniej nieco narzekał na zmodernizowany normalny obiekt w Predazzo. Ten większy jego zdaniem zachował charakter sprzed przebudowy.

LGP w Predazzo: Wyniki konkursu duetów (21.09.2025)

1. Polska (Kamil Stoch/Dawid Kubacki) - 786,6 pkt

2. Japonia (Ren Nikaido/Ryoyu Kobayashi) - 765,7 pkt

3. Słowenia (Domen Prevc/Anze Lanisek) - 764,7 pkt

4. Austria (Manuel Fettner/Stefan Kraft) - 751,1 pkt

5. Niemcy (Karl Geiger/Philipp Raimund) - 713,2 pkt

6. Włochy (Alex Insam/Giovanni Bresadola) - 699,9 pkt

7. Estonia (Kaimar Vagul/Artti Aigro) - 691,9 pkt

8. Szwajcaria (Simon Ammann/Gregor Deschwanden) - 691,8 pkt