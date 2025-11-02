Nie żyje legendarny trener. Tragiczne wieści przed meczem AC Milan - AS Roma

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2025-11-02 21:26

Tragiczne wieści z Włoch przed hitowym meczem AC Milan - AS Roma. Nie żyje Giovanni Galeone, legendarny włoski trener i mentor obecnych szkoleniowców Milanu - Massimiliano Allegriego - oraz Romy - Gian Piero Gasperiniego. Zmarł 2 listopada w wieku 84 lat po długiej chorobie.

Nie żyje Giovanni Galeone

Autor: AS Roma/ X (Twitter) Nie żyje Giovanni Galeone

"Udinese Calcio składa najszczersze kondolencje z powodu śmierci swojego byłego zawodnika i trenera Giovanniego Galeone, kultowej postaci włoskiej piłki nożnej i historii Bianconerich. Żegnaj, trenerze" - poinformował w mediach społecznościowych klub z Udine, gdzie w niedzielę 2 listopada zmarł Giovanni Galeone. Wiadomość obiegła Włochy kilka godzin przed hitowym meczem AC Milan - AS Roma.

"AS Roma przyłącza się do żałoby we włoskiej piłce nożnej po śmierci Giovanniego Galeone. Klub wyraża bliskość i współczucie rodzinie" - napisała Roma trzy godziny przed pierwszym gwizdkiem sędziego.

Nie żyje Giovanni Galeone, legendarny włoski trener

Galeone prowadził m.in. Napoli, Udinese i Como, a także był mentorem obecnych szkoleniowców AC Milan (Massimiliano Allegriego) oraz Romy (Gian Piero Gasperiniego). Zmarł w wieku 84 lat po długiej chorobie. Podczas pozostałych meczów Serie A w ten weekend jego pamięć zostanie uczczona minutą ciszy. W trakcie kariery trenerskiej Galeone stał się mentorem kilku swoich byłych piłkarzy, którzy obecnie błyszczą jako szkoleniowcy na boiskach Serie A. Do jego najzdolniejszych uczniów należą właśnie Allegri i Gasperini.

W mediach społecznościowych legendarnego trenera pożegnały m.in.: Udinese, Roma, Napoli, Pescara, Cremonese i Juventus. Zwycięstwo Romy, której zawodnikiem jest Jan Ziółkowski, w wieczornym meczu z Milanem zapewni jej pierwsze miejsce w tabeli Serie A.

SERIE A
WŁOCHY
AS ROMA
AC MILAN