To był wyjątkowy wieczór dla polskich kibiców śledzących włoską ekstraklasę. W spotkaniu Udinese Calcio z Genoą CFC działo się naprawdę sporo, a w rolach głównych wystąpili Polacy. Jakub Piotrowski po raz pierwszy wpisał się na listę strzelców na boiskach Serie A.

Jakub Piotrowski z premierowym golem w Serie A. Zrobił to w trzynastym występie

Polski pomocnik po ponad godzinie gry otrzymał podanie na skraju pola karnego i bez zastanowienia oddał precyzyjny strzał lewą nogą. Piłka wylądowała w siatce, dając Udinese wyrównanie. Jego trafienie wywołało euforię na trybunach i zostało docenione przez komentatorów.

– Ale kapitalnie to zmieścił Piotrowski. Fantastyczna akcja Udinese. Próbowali ponad godzinę i w końcu im się ułożyło wszystko tak, jak chcieli. Rozpracowana ekipa Genoi. Poszła akcja lewą stroną, a Piotrowski dokłada nogę – ocenili komentatorzy Eleven Sports. – Jeżeli ktoś zasłużył na gola to właśnie Piotrowski. Mnóstwo strzałów, a teraz piłka w sieci. Pierwsze trafienie Jakuba Piotrowskiego na boiskach Serie A w trzynastym występie – dodali.

Mimo gola reprezentanta Polski, jego Udinese ostatecznie przegrało z Genoą 1:2, tracąc decydującą bramkę w końcówce spotkania.

Polski trener za sterami klubu Serie A. Historyczny moment

Wyjątkowości temu spotkaniu dodawał fakt, że na ławce trenerskiej Udinese Calcio zasiadł Polak. Pierwszy szkoleniowiec, Kosta Runjaić, pauzował za czerwoną kartkę otrzymaną w meczu z Parmą. Jego obowiązki przejął asystent, Przemysław Małecki.

Jak zauważyła stacja Eleven Sports, był to historyczny moment. Po 33 latach polski trener ponownie poprowadził drużynę w Serie A przez cały mecz. Ostatnim Polakiem, który tego dokonał, był legendarny Zbigniew Boniek. Dla Małeckiego był to więc niezapomniany debiut w nowej roli, choć niestety nieokraszony zdobyczą punktową.

Kolejny Polak z golem we Włoszech. Trafił też Benedyczak

To nie koniec polskich akcentów w tej kolejce Serie A. Gola na wagę zwycięstwa zdobył również Adrian Benedyczak. Jego Parma mierzyła się na wyjeździe z Pisą w 14. kolejce. 25-letni napastnik w 40. minucie podszedł do rzutu karnego i pewnym strzałem pokonał bramkarza rywali. Był to jego pierwszy gol w tym sezonie Serie A i, jak się później okazało, jedyne trafienie w tym meczu. Dzięki wygranej 1:0 Parma awansowała na 16. miejsce w tabeli, oddalając się na cztery punkty od strefy spadkowej, którą otwiera właśnie Pisa. Benedyczak jest zawodnikiem Parmy od czterech lat.

