Włosi rozpisywali się o Zielińskim po tym meczu. Porównali go ze zdobywcą Złotej Piłki

Polak wcześniej wystąpił przeciwko Genoi (76 minut) i Como w Pucharze Włoch (33 minuty), a w niedzielnych derbach — zgodnie z oczekiwaniami — znalazł się w wyjściowym składzie. Inter miał swoje okazje, ale nie zdołał doprowadzić do remisu. Zieliński jako jedyny ze środkowych pomocników drużyny zagrał pełne 90 minut.

Włoskie media oceniły jego występ głównie na 6–6,5 w dziesięciostopniowej skali. „Il Giornale” przyznało mu 6,5, podkreślając kreatywność i zaangażowanie, a podobną notę dostał także od Leggo.it, gdzie był jednym z najlepiej ocenionych piłkarzy Interu.

ZOBACZ TEŻ: Fenomenalny gol Oskara Pietuszewskiego w meczu FC Porto – Benfica Lizbona! [WIDEO]

Serwisy Sportmediaset, Virgilio i fcinter1908.it oceniły go na 6, chwaląc pracę dla zespołu i dobrą technikę, choć wskazując na niewielki wpływ na grę w ofensywie. Najbardziej krytyczny był portal Calciomercato.it, który dał mu 5,5 za nierówny występ.

Odwiedziliśmy Flashscore. Liczby nie kłamią: Lewandowski wygrał ze Świątek

Wielu kibiców ostrzyło sobie pazurki na starcie Zieliński — Modrić. Najbardziej wyraźny i szeroko cytowany wątek tej rywalizacji pojawił się w La Gazzetta dello Sport. Włoski dziennik nazwał obu pomocników „mózgami derbów” i opisał ich jako kluczowych graczy, którzy mieli dyktować tempo i rytm meczu. Podkreślano, że jeśli derby miałyby rozstrzygnąć się w kategorii „inteligencji boiskowej”, to właśnie ten pojedynek Modrić vs Zieliński byłby decydujący. Zdobywca Złotej Piłki z 2018 roku przyznał, mimo wygranego meczu, że tytuł z Interem został przegranym poprzez zgubione punkty w "małych meczach".

W tym sezonie Serie A Zieliński zagrał w 25 z 28 meczów Interu, zdobywając 5 bramek i jedną asystę. Inter pozostaje liderem ligi z siedmioma punktami przewagi nad Milanem, a kolejny mecz rozegra 14 marca z Atalantą.

ZOBACZ TEŻ: Legia – Cracovia: Kibice rozpętali pożar na własnym stadionie. Groźna sytuacja przy Łazienkowskiej