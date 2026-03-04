Piotr Zieliński wrócił na ławkę rezerwowych! Rewolucja w Interze Mediolan

Piotr Zieliński, mimo znakomitego sezonu w Interze, rozpoczął mecz Pucharu Włoch z Como na ławce rezerwowych.

Włoskie media oceniły występ Polaka jako przeciętny, sugerując, że jego wejście na boisko nie zmieniło obrazu gry.

Piotr Zieliński na ławce rezerwowych w meczu Como - Inter

Inter Mediolan w Seria A na razie znajduje się poza konkurencją. W tabeli na aż 10 punktów przewagi nad drugim Milanem i wydaje się, że sezon zakończy z kolejnym scudetto. W barwach "Nerazzurri" świetnie spisuje się Piotr Zieliński, który w tej kampanii stał się jednym z najważniejszych graczy Interu. W sezonie 2025/26 w lidze strzelił już pięć goli i zanotował asystę. Znakami firmowymi Polaka są strzały z dystansu i precyzyjne podania. W spotkaniu z Como rozgrywanym w ramach półfinału Pucharu Włoch jednak "Zielu" nie znalazł się w wyjściowej jedenastce i wrócił na ławkę rezerwowych, którą często okupował za kadencji poprzedniego szkoleniowca Mediolańczyków - Simone Inzaghiego. Powodów do paniki nie ma, bo skład Interu jest szeroki, ale meczów do rozegrania bardzo dużo. Na dodatek już w niedzielę, 8 marca, odbędą się derby Mediolanu, a w nich nie ma mowy o oszczędzaniu najlepszych piłkarzy. Mecz Como - Inter nie był zbyt pasjonującym widowiskiem. Wiało nudą, o czym najlepiej świadczy wynik - spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Piotr Zieliński na boisku pojawił się w 2. połowie.

Piotr Zieliński oceniony przez włoskie media. "Jego zmiana nie robi różnicy"

Trener Christian Chivu zdecydował się wprowadzić polskiego pomocnika w 58. minucie meczu. "Zielu" zmienił Hakana Calhanoglu. Szkoleniowiec Interu zapewne liczył na to, że Piotr Zieliński nieco rozkręci ofensywną grę jego drużyny. Niestety, obraz meczu za bardzo się nie zmienił, co znalazło wyraz w ocenach włoskich mediów.

Mecz rozstrzygnął się w środku pola, ale jego zmiana nie robi różnicy

- tak Polak został podsumowany przez włoski Eurosport. "Zielem" nie zachwycił się także serwis tuttomercatoweb.com.

Przeciętne rozgrywanie ze strony Polaka, który nie próbował pokazać się w pobliżu pola karnego, by oddać strzał z dystansu

- ocenił portal występ Piotra Zielińskiego w meczu Como - Inter Mediolan. Rewanżowy mecz półfinału Pucharu Włoch rozegrany zostanie 22 kwietnia.

