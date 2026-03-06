Marcin Ziółkowski, ojciec piłkarza AS Roma, Jana Ziółkowskiego, ujawnia kulisy nietypowego treningu syna.

Janek, dzięki sztukom walki, zyskał wyjątkową koordynację, co dało mu przewagę na boisku.

Dowiedz się, dlaczego Janek wybrał Romę spośród ośmiu ofert i jak ojciec reaguje na krytykę stylu gry syna.

Poznaj sekrety wychowania, które doprowadziły do sukcesu i plany na przyszłość sportowej rodziny Ziółkowskich.

Od aikido i boksu do Serie A

Choć duma z osiągnięć syna jest ogromna, Marcin Ziółkowski, sam związany ze sportami walki, twardo stąpa po ziemi. Jak przyznaje, wspieranie kariery synów to dla niego przede wszystkim obowiązek, który wiąże się z wieloma trudnymi rozmowami. Co ciekawe, w sportowej drodze Jana Ziółkowskiego kluczową rolę odegrały dyscypliny, które nie kojarzą się bezpośrednio z piłką nożną.

- Ja nie uczyłem Janka, dlatego, że uważam, że to nie jest dobra rzecz, żeby ojciec uczył własne dzieci, ale Janek ćwiczył aikido u jednego z moich instruktorów przez 6 lat i trenował boks. Janek jest bardzo dokładny w tym, co robi - podkreśla Marcin Ziółkowski.

Ta precyzja i treningi sztuk walki, zdaniem ojca, przynoszą owoce do dziś.

- Myślę, że sztuki walki, aikido czy boks, dały mu przy jego wzroście bardzo dobrą koordynację ruchową. Drugi syn, który jest siatkarzem, też ćwiczył i ma 206 cm wzrostu, i jak na takie warunki jest też bardzo dobrze skoordynowany. Uważam, że to zasługa sztuk walki - dodaje.

Skąd jednak u ojca wzięło się zamiłowanie do aikido? Okazuje się, że inspiracją był legendarny aktor kina akcji.

- To ja jestem "dzieckiem" Stevena Seagala, a Janek nawet nie wiedział, kto to jest - śmieje się Ziółkowski.

Osiem ofert na stole. Dlaczego wybrał Romę?

Przeskok z polskiej Ekstraklasy do Serie A jest ogromny, ale Jan Ziółkowski podchodzi do tego wyzwania bez kompleksów, co jego ojciec wiąże z mentalnością "generacji Z". Latem zainteresowanie młodym obrońcą było bardzo duże, jednak to oferta z Rzymu okazała się najbardziej przekonująca.

- Janek miał osiem ofert latem. Oczywiście priorytetem była gra w Legii, ale Roma przedstawiła dla nas w stu procentach konkretny plan. Dostaje minuty, więc Roma realizuje to, co nam powiedziała - wyjaśnia ojciec piłkarza.

Marcin Ziółkowski wpaja swoim synom żelazną zasadę, która ma im pomóc w osiągnięciu sukcesu na najwyższym poziomie.

- Wychowuję ich w duchu takim, że 70% w sukcesie to jest praca, 25% to jest determinacja, a 5% to szczęście. Więc po prostu jeżeli jesteś czwartym, piątym obrońcą, pracuj. Na pewno dostaniesz szansę - uważa Ziółkowski.

Krytykują go za ryzykowne wślizgi. Ojciec staje w obronie

Charakterystycznym elementem gry Jana Ziółkowskiego są odważne, a zdaniem niektórych zbyt ryzykowne wślizgi. Jego ojciec ma na ten temat jasno sprecyzowane zdanie i odpiera zarzuty krytyków.

- Proszę pamiętać, że to zawodnik na boisku wie, czy to jest ryzykowne, czy nie. Oczywiście może się pomylić, ale to on kalkuluje to ryzyko. Jak rozmawiałem z Jankiem, mówił: "wiedziałem, co robię". Jeżeli w meczu miał pięć wślizgów i pięć zrobił dobrze, to ja nie za bardzo rozumiem, o co rozmawiamy - stanowczo komentuje Marcin Ziółkowski.

W domu Ziółkowskich panuje sportowa rywalizacja. Drugi syn Marcina jest siatkarzem Czarnych Radom, wypożyczonym z Projektu Warszawa. Ojciec marzy o tym, by obaj jego synowie stanowili o sile reprezentacji Polski w swoich dyscyplinach.

- Gdyby obaj grali w kadrze Polski w piłce i w siatce, to byłoby coś pięknego. Wtedy stwierdzę, że dowieźliśmy cele - podsumowuje.

