"Super Express": - Jak ocenia pan postawę Interu w tym sezonie?

Giuseppe Bergomi (legendarny obrońca Interu, były mistrz świata 1982): - Z pewnością gra w lidze musi budzić respekt. Drużyna doskonale prezentuje się w rozgrywkach Serie A i pewnie zmierza po mistrzostwo. Trudno wyobrazić sobie sytuację, że ktokolwiek może odebrać jej ten tytuł. Oczywiście minusem jest odpadnięcie z Ligi Mistrzów już na tak wczesnym etapie. To jest duże rozczarowanie.

- Jak zatem wypada trener Cristianu Chivu?

- Grał w Interze jako zawodnik przez wiele lat, potem pracował w akademii przechodząc przez kolejne szczeble. Jako szkoleniowiec zna nie tylko potencjał pierwszego zespołu, ale ma także pogląd na akademię. Wie, jaka presja ciąży na tym klubie, ile waży ta koszulka. Był wybitnym zawodnikiem, ale także liderem na boisku. Wydaje się, że wysłał drużynie jasny sygnał, że to on chce prowadzić ten zespół nie tylko taktycznie, ale również mentalnie.

- Ważną rolę w Interze odgrywa Piotr Zieliński, który zbudował sobie mocną pozycję. Jak odbiera pan jego występy?

- Myślę, że Chivu po prostu korzysta z możliwości tego zawodnika. Obecnie to jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy zawodnik w całej Serie A. Jest w znakomitej formie i szkoleniowiec na niego stawia. To przekłada się na poczynania Polaka, który do jakości dokłada pewność siebie. W każdym zagraniu widać, że Zieliński jest bardzo pewny siebie i doskonale wie, co zamierza zrobić z piłką. Poza tym ma ogromne doświadczenie, więc nic dziwnego że wyrasta na lidera tego zespołu.

- Co jest największym atutem polskiego pomocnika?

- To wszechstronny zawodnik, który ma świetnie ułożoną nogę. W Interze jeszcze rozwinął grę w środku pola. Kiedy w grudniu niedysponowany był Hakan Calhanoglu, to Zieliński doskonale wypełnił po nim lukę. Obecnie częściej występuje jako defensywny pomocnik. Doskonale wyprowadza piłkę, a przecież nie zapominajmy, że umie rozegrać, znaleźć się za plecami napastnika.

- Pasuje do drużyny?

- Odnalazł się mentalnie w zespole, w którym nie brakuje osób przekonanych o własnych umiejętnościach. Myślę, że o ile jeszcze w poprzednim sezonie część osób mogła zastanawiać się nad tym, czy Zieliński odnajdzie się w takim klubie jak Inter, to w tym nikt takich wątpliwości mieć nie może.

- Sięgnie z Interem po tytuł?

- Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Inter ma dziesięć punktów przewagi nad Milanem. Uważam, że dysponuje najmocniejszą kadrę w Serie A. Dlatego nie widzę możliwości, aby cokolwiek tutaj się nie udało.

