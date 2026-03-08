Legia – Cracovia: Kibice rozpętali pożar na własnym stadionie. Groźna sytuacja przy Łazienkowskiej

Groźna sytuacja podczas meczu Legia Warszawa – Cracovia

W pierwszej połowie flaga przygotowana w ramach oprawy przez kibiców Legii zajęła się ogniem

Sytuację, na szczęście, udało się szybko opanować

Legia – Cracovia: Kibice rozpętali pożar na swoim stadionie

Do groźnego incydentu doszło podczas meczu Legia Warszawa – Cracovia rozgrywanego przy ul. Łazienkowskiej. Na jednej z trybun zapaliła się flaga przygotowana przez kibiców gospodarzy. Na zdjęciach i nagraniach z trybun widać moment, w którym materiał zaczyna płonąć, a kibice próbują szybko opanować sytuację.

Fani Legii natychmiast zaczęli reagować, starając się zdjąć i ugasić płonącą flagę. Dzięki ich interwencji ogień nie rozprzestrzenił się dalej, a sytuację udało się opanować na trybunach.

Na razie nie wiadomo, czy incydent z płonącą flagą będzie miał konsekwencje dla Legii Warszawa. Sprawą mogą zająć się delegat meczu oraz odpowiednie organy Ekstraklasy.

Legia – Cracovia: Stołeczny zespół prowadzi do przerwy

Do zdarzenia doszło w trakcie pierwszej połowy spotkania. Na boisku trwała wówczas wyrównana rywalizacja pomiędzy Legią Warszawa a Cracovią. Do przerwy prowadzenie objęli gospodarze.

Jedyną bramkę w pierwszej części meczu zdobył Mileta Rajović. Napastnik Legii trafił do siatki w 31. minucie spotkania, dając stołecznej drużynie prowadzenie 1:0.