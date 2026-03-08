Zagłębie, niespodziewanie dla wielu, wskoczyło na pozycję lidera Ekstraklasy po zwycięstwie 3:1 nad Piastem.

Mimo początkowej straty bramki, Zagłębie szybko wyrównało, a w drugiej połowie przypieczętowało wygraną dwoma golami.

Trener Leszek Ojrzyński z dumą ocenia postawę drużyny, która pokazała charakter i skuteczność.

Jakie są plany Zagłębia na utrzymanie pozycji lidera i co na ten temat sądzi trener przed meczem z Lechem?

Strzelanie rozpoczął Piast. Po dwudziestu minutach bramkarza Jasmina Buricia pokonał Grzegorz Tomasiewicz. Jednak radość gospodarzy trwała tylko pięć minut, gdy wyrównał Josip Corluka.

- Jestem dumny, muszę pogratulować drużynie i sztabowi - powiedział Leszek Ojrzyński. - Wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie. I tak było od początku, bo byliśmy niemrawi. Nie weszliśmy dobrze w mecz, straciliśmy bramkę, po rzucie piłki z autu. Ale dobrze zareagowaliśmy. Bardzo dobrze spisał się Corluka - analizował.

W drugiej połowie Zagłębie dwa razy zaskoczyło obronę gliwickiego zespołu. Najpierw trafił Damian Michalski, a zwycięstwo przypieczętował rezerwowy Michalis Kossidis.

Leszek Ojrzyński: Jedynie na co mogę pomarudzić, to...

- W przerwie powiedzieliśmy, że dajemy sobie 10-15 minut na zdobycze bramkowe, a jak nie, to robimy zmiany - opisywał Ojrzyński. - Jedynie na co mogę pomarudzić, to na utrzymywanie się przy piłce. Ale zwycięzców się nie ocenia. Dobrze, że mamy już czwórkę z przodu, bo wiemy, jak liga jest spłaszczona i co się dzieje - ocenił.

Z Lechem trudny test, chcą powalczyć o punkty

To była cenna wygrana, bo dzięki niej Zagłębie zajmuje pierwsze miejsce w Ekstraklasie. W następnej kolejce do Lubina przyjedzie Lech.

- Gdyby ktoś powiedział mi, że będziemy liderem, to może odebrałbym to trochę tak z przymrużeniem oka - przyznał Ojrzyński. - Ale zawsze trzeba wierzyć. Mamy premie za mistrzostwo nie po to, by go nie zdobywać. Zawsze się marzy o tych najwyższych celach. Ale spokojnie do tego podchodzę. Mamy dziesięć kolejek. Mecz z mistrzem Polski, to będzie dla nas weryfikacja. Wiemy, że będzie bardzo ciężko. Trzeba znaleźć sposób na mistrza, żeby zagrać jak najlepiej i zapunktować - stwierdził.

Zagłębie pewne utrzymania, czy jednak jeszcze nie?

Trener Zagłębia został zapytany o to, czy dorobek punktowy zapewnia już utrzymanie w Ekstraklasie.

- Nie wiem, czy ten dorobek wystarczy do utrzymania - odparł. - Kilka kolejek temu tak się wydawało, ale życie toczy się dalej, drużyny wygrywają. Nie jest to tak łatwo przewidzieć. Te punkty powinny wystarczyć, ale czy tak będzie, to nie jestem w 100 procentach przekonany. Ale jest to bliska liczba do tego, żeby się utrzymać - dodał Ojrzyński.

