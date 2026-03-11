Legenda reprezentacji Brazylii wprost o Piotrze Zielińskim. Wciąż jednak nie wie jednego

Dida zawitał do Warszawy, aby napędzać promocyjną machinę wydarzenia pt. Galacticos Show. Wielki mecz z udziałem legendarnych gwiazd światowej i polskiej piłki (m.in. z udziałem Ronaldinho, Francesco Tottiego i Marco Materazziego) odbędzie się 25 kwietnia w Chorzowie.

Należało zapytać, jak wspomina inne galaktyczne show, a mianowicie finał Ligi Mistrzów w Stambule, w którym brał udział. Choć Dida wygrał Champions League w 2003 i 2007 roku, tak w tureckim finale z Liverpoolem przegrał. Z boiska widział cudowną interwencję Jerzego Dudka, jedną z najbardziej spektakularnych w historii futbolu. – Finał był oczywiście nieprawdopodobny, ta sytuacja w dogrywce, gdy Dudek obronił strzał Andrija Szewczenki to jest taka interwencja, której sekret zna tylko on. Tylko on wie, jak to zrobić. Jestem szczęśliwy, że wzięliśmy rewanż na Liverpoolu w 2007 roku w Atenach – powiedział legendarny golkiper.

Interwencja Dudka sprawiła, że Dida mógł zmierzyć się z Polakiem w serii jedenastek. Brazylijczyk miał więcej szczęścia od Gianluigiego Buffona w finale w 2003 roku w Manchesterze (Milan ograł Juventus), z bliska obserwował słynny "Dudek Dance". – To było na pewno coś extra, specyficzna technika, która okazała się skuteczna. Ten taniec pomógł Liverpoolowi wygrać Ligę Mistrzów. Ja do rzutów karnych miałem inne podejście. Inną technikę, którą zaprezentowałem choćby dwa lata wcześniej w serii jedenastek z Juve – wyznał.

Gdy czas na rozmowy z takim piłkarzem jak Dida jest mocno ograniczony, padają w zasadzie tylko polskie wątki. Dida, zaczepiony szybkim pytaniem, dodał, że rzecz jasna wierzy w mistrzostwo świata dla Brazylii prowadzonej przez Carlo Ancelottiego... Pytany o polskich bramkarzy, mówi oczywiście o Dudku, ale o współczesnych nazwiskach nie chciał mówić.

Pytam więc na koniec tej krótkiej rozmówki: czy Piotr Zieliński jest najlepszym pomocnikiem w Serie A? Dida odpowiada: tak, teraz możemy tak powiedzieć. Trzeba mieć nadzieję, że podtrzyma taką formę, bo w lidze włoskiej nie jest o to łatwo. Tutaj być ciągle na swoim najwyższym poziomie jest trudno.