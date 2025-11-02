FC Barcelona - Elche NA ŻYWO. Lewandowski już na boisku! Wraca po kontuzji [Wynik LIVE]

FC Barcelona - Elche 3:1 (2:1)

Bramki: Yamal (9'), Ferran (12'), Rashford (61') - Mir (42')

Kartki: Neto

Barcelona: Szczęsny - Kounde, Araujo, Eric Garcia, Balde (74', Gerard Martin) - Fermin Lopez (66', Olmo), Casado, de Jong - Yamal, Ferran Torres, Rashford (74', Lewandowski)

Elche: Pena - Nunez, Affengruber, Bigas (70', Fort), Pedrosa (82', John) - Aguado - Valera (70', Santiago), Neto (46', R. Mendoza), Febas, Mir - Andre Silva (74', Alvaro)

Na żywo FC Barcelona - Elche 82' Ostatnia zmiana Elche - John za Pedrosę. 80' Lewandowski pierwszy raz w akcji - dobrze powalczył o górną piłkę, ale po chwili niedokładnie odegrał z pierwszej piłki do Yamala. 78' Fort dograł "zewniakiem" do Mira w pole karne, ale ten nie zdołał oddać celnego strzału! 78' Ale pudło Yamala! Ferran świetnie przeczytał podanie od Peni i przejął piłkę pod polem karnym rywali, ale jego kolega fatalnie przestrzelił z 11 metrów! 77' Santiago świetnie odnalazł Mira w polu karnym, ale tym razem zawodnik Elche nieczysto trafił w piłkę! 74' I jeszcze zmiana gości - Alvaro za Andre Silvę. 74' Robert Lewandowski wchodzi za Rashforda! Do tego jeszcze Gerard Martin za Balde. 73' Strzał Forta po rykoszecie, a Lewandowski już gotowy do wejścia! 70' Rashford długo dochodził do siebie i dopiero teraz zapowiadane zmiany Elche. Fort i Santiago za Valerę oraz Bigasa. 68' Słupek Elche! Akcja zaczęła się od starcia obrońcy z Rashfordem, po którym Anglik leżał na murawie. Gra była jednak kontynuowana i Mir po szczęśliwym "bilardzie" uderzył z pola karnego w słupek! 67' Trener Elche też szykuje zmiany, m.in. byłego piłkarza Barcelony - Hectora Forta. 66' Pierwsza zmiana w Barcelonie - wchodzi wracający po kontuzji Dani Olmo, zmienia Fermina! 64' Barca wychodziła w kontrze 5 na 2, ale zepsuła tę akcję! 61' Rashford po podaniu zszedł do swojej lewej nogi i pomimo asysty obrońcy huknął nie do obrony od poprzeczki! 61' GOOOOOL! W końcu wszystko wyszło Rashfordowi po pięknym podaniu od Fermina! 59' Lewandowski już na rozgrzewce! 58' Publiczność na Montjuic zaczyna się pieklić, Elche naprawdę naciska na Barcelonę. 55' POPRZECZKA RATUJE BARCELONĘ! Niepilnowany Mir uderzył technicznie z pola karnego, ale tym razem trafił w poprzeczkę! 54' Rashford na trzy razy składał się do strzału i uderzył mocno, ale trafił w stojącego obrońcę. 52' GOooola nie ma! Fermin wyłożył piłkę Rashfordowi do pustej bramki, ale wcześniej był na spalonym. 51' Bigas w ostatniej chwili wybił piłkę spod nóg Rashforda kilka metrów przed bramką! 50' Szczęsny pewnie złapał piłkę nad głową rywala. 49' Mir wywalczył rzut rożny dla gości. 46' Przestrzelił Rashford! Urwał się lewą stroną, ale z kilku metrów uderzył mocno obok bramki! 46' Ruszyła druga połowa! Zmiana w Elche - R. Mendoza za Neto. Piłkarze Barcelony już czekają na rywali. 45+3' Koniec pierwszej połowy! 45+3' Yamal przełożył sobie rywala, ale z kozłującej piłki uderzył nad bramką! 45+1' Ależ interwencja Peni! Ferran oddał strzał ze środka pola karnego, ale bramkarza Elche nie zmylił nawet lekki rykoszet! 45' 3 minuty doliczone do tej połowy. 44' Sędzia czekał jeszcze na potwierdzenie z VAR, ale gol jest uznany! 42' Mir ruszał jeszcze z własnej połowy, a Araujo był za daleko rywala. Piłkarz Elche perfekcyjnie uderzył zza Araujo, piłka wpadła do siatki od wewnętrznej części słupka! 42' GOOOOOL! Kapitalna akcja Rafy Mira i Elche łapie kontakt z Barceloną! 39' Gorąco po rzucie rożnym! Trzy razy strzały Barcelony zostały zablokowane, ale po chwili Ferran uderzył jeszcze zza pola karnego i Pena interweniował z drobnymi problemami. 38' Blisko gola Rashford! Kapitalną ciętą piłkę spod linii końcowej dograł Kounde, a Anglik pięknie opanował piłkę, tyle że jego strzał po rykoszecie przeleciał nad poprzeczką. 38' Trzeci ostry faul Elche w krótkim czasie. 36' Żółta kartka dla Neto. 35' Teraz Rashford uderzył z dystansu, ale obok bramki. 33' Fermin wygrał pojedynek z rywalem na połowie Elche i oddał strzał z linii pola karnego. Był ewidentny rykoszet, ale sędziowie jakimś cudem tego nie zauważyli! 32' Szczęsny nie miał problemów ze złapaniem piłki po rzucie wolnym rywali. 28' A tak Barcelona podwyższyła prowadzenie: 𝐅𝐄𝐑𝐑𝐀𝐍 𝐓𝐎𝐑𝐑𝐄𝐒 𝐍𝐀 𝟐:𝟎 ⚽



Co za początek Barcelony! ⚡ Dwa szybkie ciosy 🥊 i mecz pod kontrolą 💪 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/yFsZrs4MyP — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 2, 2025 25' Ciekawie rozegrany rzut rożny, ale strzał Fermina zza pola karnego kompletnie nieudany. 24' W ostatniej chwili Bigas wybił prostopadłe podanie zmierzające do wychodzącego sam na sam Ferrana! 21' Znów szybka akcja Barcelony lewą stroną, ale dogranie Balde do Yamala było bardzo niecelne. 19' Tak Yamal strzelił gola na 1:0: 𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐋 𝐖𝐑𝐀𝐂𝐀 𝐃𝐎 𝐒𝐓𝐑𝐙𝐄𝐋𝐀𝐍𝐈𝐀 🎯💥



W swoim stylu! 😎 Barcelona na prowadzeniu, mecz trwa w Eleven Sports 1! 🔛 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/R1JlijlwOh — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 2, 2025 17' Niepewna interwencja Balde przed polem karnym, ale Elche po tym prezencie nie oddało nawet strzału. 15' Kolejne dynamiczne wejście Balde, ale tym razem tylko rzut rożny dla Barcy. 12' I JUŻ 2:0! Poślizgnął się obrońca Elche po interwencji, z czego skorzystał Fermin - wbiegł w pole karne i wyłożył piłkę Ferranowi do pustej bramki! 9' GOOOOOOOOOL! Błyskawiczna akcja Balde do Yamala, a ten z dużym spokojem wykończył wszystko w polu karnym! 8' I Elche od początku udowadnia, że uwielbia być przy piłce. Barca ma spore problemy z rozgrywaniem piłki. 5' Bardzo długo czekali sędziowie z odgwizdaniem spalonego! Szczęsny popisał się kapitalną interwencją, ale gol i tak nie byłby uznany. 3' I już błysnął Yamal! Piękna indywidualna akcja z prawej strony, ale de Jong był w polu karnym na spalonym. 2' Warto podkreślić, że Elche to 3. drużyna La Liga pod względem posiadania piłki. Barcelona jest oczywiście pierwsza. 1' Mocny początek Elche i już rzut rożny dla gości. 1' Barcelona rozpoczęła mecz! Przed meczem jeszcze minuta ciszy poświęcona 3 zmarłym. Wybrzmiewa hymn Barcy, a piłkarze już na murawie! Wojciech Szczęsny w miłej pogawędce z Inakim Peną przed meczem. Piłkarze gromadzą się już w tunelu prowadzącym na murawę. 18:20 Już tylko 10 minut do rozpoczęcia meczu! Słynna piosenkarka rzuciła gwiazdę Barcelony. W tle mocne zarzuty Przed dzisiejszym meczem głośno zrobiło się o rozstaniu Lamine'a Yamala. W składzie Elche m.in. wracający do Barcelony Inaki Pena: 𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐗𝐈 ⚔️💚#BarçaElche pic.twitter.com/ekYMNFvuOk — Elche Club de Fútbol (@elchecf) November 2, 2025 Robert Lewandowski rozpocznie mecz na ławce: 𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 🚨#BarçaElche pic.twitter.com/GBU0KguiYZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 2, 2025 Witamy w relacji na żywo z meczu FC Barcelona - Elche w 11. kolejce La Liga. Początek spotkania o godzinie 18:30!

Odśwież relację

FC Barcelona po porażce w El Clasico (1:2) znalazła się na musiku w rywalizacji o mistrzostwo z Realem Madryt. Przed dzisiejszym meczem z Elche "Duma Katalonii" traci do lidera aż 8 punktów - po sobotnim zwycięstwie "Królewskich" z Valencią (4:0). Czy Barcelona odpowie i zmniejszy stratę? Pomóc może wracający do gry Robert Lewandowski, który otrzymał zielone światło od lekarzy i znalazł się w kadrze meczowej na to spotkanie. Podobnie jak Wojciech Szczęsny, który był najjaśniejszym punktem Barcy w przegranym El Clasico. Zabraknie za to między innymi kontuzjowanego Pedriego.

Barcelona - Elche na żywo. Relacja live z meczu La Liga

Mecz Barcelona - Elche będzie ciekawy także z perspektywy bramkarza gości - Inaki Pena wraca do stolicy Katalonii w nowych barwach i zmierzy się z dawnymi kolegami. Z Elche dobrze rozpoczął sezon, ale w trzech ostatnich meczach ta drużyna zdobyła tylko 1 punkt. Przeciwko Barcelonie jest skazywana na pożarcie, jednak z pewnością postara się sprawić niespodziankę. Czy to się uda? Początek meczu FC Barcelona - Elche już o godzinie 18:30.