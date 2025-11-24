Inter - Milan. Piotr Zieliński rzucony na ratunek, wielkie emocje w derbach Mediolanu!

Derby Mediolanu elektryzują fanów, a w meczu Inter - Milan na boisku pojawił się polski reprezentant, Piotr Zieliński.

Mimo przewagi Interu, to AC Milan wygrał spotkanie 1:0 po bramce Christiana Pulicica, a Piotr Zieliński nie zdołał odmienić losów meczu.

Inter Mediolan przegrywa w derbach. Jak porażka wpłynie na walkę o scudetto?

Inter Mediolan - AC Milan. Atakowali "Nerazzurri", strzelili "Rosonerri"

W sezonie 2035/26 obie ekipy z Mediolanu liczą się w walce o scudetto. Przed wielkimi derbami - po 11 kolejkach Serie A - Inter miał 24 punkty, a Milan - 22. W trakcie meczu zdecydowanie więcej okazji do strzelenia gola mieli "Nerazzurri". Piłka jednak do siatki wpaść nie chciała...Znakomicie w bramce spisywał się bowiem Mike Maignan, a do tego dwa razy AC Milan uratował słupek. Inter Mediolan przeważał, ale to rywale strzelili gola. W 54. minucie na listę strzelców wpisał się Christian Pulicic. Akcję rozpoczął Fiyao Tomori, który zagrał do Alexisa Saelemaekersa. Ten dość długo holował piłkę. W końcu zdecydował się na uderzenie, które wybronił Yann Sommer. Piłka jednak trafiła pod nogi Amerykanina, który bez problemów wpakował ją do siatki. A niemoc Interu trwała... Nie pomógł nawet rzut karny, który podyktowany został po faulu Strahinji Pavlovicia na Marcusie Thuramie. Z jedenastu metrów strzelał Hakan Çalhanoğlu, który zwykle w takich sytuacjach się nie myli. Tym razem jego strzał obronił fenomenalny tego wieczoru Mike Maignan. W 78. minucie na ratunek został rzucony Piotr Zieliński.

Piotr Zieliński nie pomógł. Inter Mediolan przegrywa w derbach

Pomocnik reprezentacji Polski, który niedawno strzelił piękna bramkę w meczu z Veroną, robił co mógł, ale wysiłki Interu przypominały walenie głowa w mur ekipy Massimiliano Allegriego. Piotr Zieliński był aktywny. uczestniczył w akcjach swojej drużyny, ale tego dnia bramka Milanu była jak zaczarowana. Wielkich emocji nie brakowało do ostatniego gwizdka arbitra. Ostatecznie wynik 1:0 dla "Rosonerri" utrzymał się do końca spotkania. W tabeli po 12. kolejkach Seria A prowadzi AS Roma, która zgromadziła 27 punktów. Na drugim miejscu jest AC Milan (25 punktów). Tyle samo ma trzecie w tabeli SSC Napoli. Inter jest czwarty i ma o jedno oczko mniej. W następnej kolejce ekipa Piotra Zielińskiego zmierzy się na wyjeździe z Pisą, a Milan zagra u siebie z Lazio.

