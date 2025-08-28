Dramatyczny wypadek legendy kolarstwa. Chris Froome doznał wielu obrażeń, potrzebna natychmiastowa operacja

Do zdarzenia doszło podczas samotnej jazdy - Froome nie zderzył się ani z innym rowerzystą, ani z samochodem. Po upadku był przytomny i zdołał rozmawiać z osobami, które udzielały mu pierwszej pomocy. Transport helikopterem do szpitala świadczy jednak o skali urazu. Według doniesień francuskich mediów, 40-latek nie wróci już na trasę w tym sezonie.

Dla Froome’a to niestety nie pierwszy raz, kiedy walczy o powrót do zdrowia. W 2019 roku doznał złamania kości udowej, co wykluczyło go ze ścigania na wiele miesięcy i znacząco odbiło się na jego formie sportowej. Ostatni duży triumf odniósł w Giro d’Italia w 2018 roku. Od tego czasu wciąż szuka dawnej dyspozycji, ale jak sam podkreśla – nie myśli o zakończeniu kariery.

- Czuję, że dostałem drugą szansę. Nawet jeśli nie walczę już o zwycięstwa w największych wyścigach, wciąż czerpię radość z bycia częścią zespołu i rywalizacji - mówi kolarz, który od kilku lat reprezentuje barwy Israel-Premier Tech. Jego kontrakt kończy się wraz z obecnym sezonem, lecz sam zawodnik zapewnia, że zamierza pozostać w peletonie jeszcze kilka lat.

Chris Froome: sukcesy, rodzina, ciekawostki

Froome, prywatnie mąż Michelle i ojciec dwójki dzieci, zapisał się złotymi zgłoskami w historii kolarstwa. Cztery zwycięstwa w Tour de France, triumf w Vuelcie oraz w Giro d’Italia sprawiły, że w 2018 roku został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego. Dzisiejsze wyzwania mają jednak zupełnie inny wymiar – chodzi przede wszystkim o zdrowie i możliwość dalszego cieszenia się jazdą na rowerze.

