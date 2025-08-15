Katarzyna Niewiadoma zdyskwalifikowana i wykluczona z wyścigu!

Katarzyna Niewiadoma-Phinney została wykluczona z wyścigu Tour de Romandie kobiet 2025. Zdyskwalifikowano cały zespół polskiej kolarki szosowej i cztery inne drużyny. Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) od dawna zapowiadała wprowadzenie lokalizatorów GPS w rowerach, by zwiększyć bezpieczeństwo zawodniczek. Ma to pomóc w szybszym lokalizowaniu kolarzy w razie wypadków, takich jak tragiczne śmierci Gino Maedera w 2023 roku podczas Dookoła Szwajcarii czy Muriel Furrer na mistrzostwach świata w Zurychu w 2024 roku. Testy urządzeń miały rozpocząć się podczas Tour de Romandie, a pełna implementacja planowana jest na mistrzostwa świata w Rwandzie we wrześniu.

Problem pojawił się, gdy UCI narzuciła, które zawodniczki mają używać lokalizatorów, odbierając drużynom prawo wyboru. W odpowiedzi zespoły Canyon/SRAM zondacrypto, EF Education-Oatly, Lidl-Trek, Team Picnic PostNL oraz AG Insurance-Soudal wystosowały list do UCI, krytykując brak przejrzystych przepisów i wyrażając obawy o gromadzenie danych. Drużyny zadeklarowały gotowość do współpracy, ale sprzeciwiły się „siłowemu” wprowadzaniu technologii.

W piątek UCI wydała oświadczenie w sprawie, potwierdzając dyskwalifikacje kilku teamów."Decyzja drużyn o sprzeciwieniu się zasadom imprezy jest zaskakująca i podważa wysiłki kolarskiej społeczności mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa zawodnikom uprawiającym kolarstwo szosowe poprzez opracowanie nowej technologii" - napisano.