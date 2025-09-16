FIFA ogłosiła rekordowy Program Świadczeń Klubowych na Mistrzostwa Świata 2026, z pulą 355 milionów dolarów.

Po raz pierwszy kluby otrzymają rekompensatę nie tylko za udział graczy w turnieju finałowym, ale także w kwalifikacjach.

Ta zmiana, wynikająca z porozumienia FIFA i ECA, ma na celu bardziej sprawiedliwy podział dochodów w futbolu.

Sprawdź, jak nowe zasady wpłyną na kluby na całym świecie i dlaczego to przełomowa decyzja.

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej potwierdziła uruchomienie Programu Świadczeń Klubowych (CBP) na nadchodzące Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w USA, Meksyku i Kanadzie. Pula środków przeznaczona na zadośćuczynienie dla klubów za oddanie swoich graczy na potrzeby turnieju osiągnęła historyczny poziom 355 milionów dolarów. To potężny wzrost w porównaniu z mundialem w Katarze, gdy do podziału było 209 milionów dolarów. Oznacza to podwyżkę o niemal 70 procent.

Rekordowe pieniądze i nowa zasada. Na czym polega zmiana?

Najważniejszą nowością, która ucieszy właścicieli i prezesów wielu klubów na całym świecie, jest fundamentalna modyfikacja zasad dystrybucji środków. Po raz pierwszy w historii pieniądze trafią do klubów nie tylko za udział ich piłkarzy w turnieju finałowym, ale również za występy w fazie kwalifikacyjnej. To przełomowa decyzja, która znacząco poszerzy grono beneficjentów programu.

Do tej pory wsparcie finansowe otrzymywały wyłącznie zespoły, których zawodnicy pojechali na finały mistrzostw. Teraz na gratyfikacje finansowe będą mogły liczyć także te kluby, które odgrywały kluczową rolę na etapie eliminacji. Biorąc pod uwagę, że w 2022 roku środki trafiły do 440 klubów z 51 krajów, można się spodziewać, że liczba ta przy okazji mundialu w 2026 roku drastycznie wzrośnie.

Porozumienie FIFA i ECA. Ukłon w stronę klubów

Nowe zasady to efekt porozumienia zawartego w marcu 2023 roku między FIFA a Europejskim Stowarzyszeniem Klubów (ECA). Celem umowy jest bardziej sprawiedliwy podział globalnych przychodów generowanych przez futbol. Szef światowej federacji, Gianni Infantino, podkreślił, że to krok w stronę docenienia fundamentalnej roli, jaką kluby i ich gracze odgrywają w sukcesie nie tylko turnieju finałowego, ale całego procesu eliminacyjnego.

