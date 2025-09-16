Nicola Zalewski, reprezentant Polski, zaimponował w ostatnim meczu Serie A po transferze do Atalanty.

Eksperci chwalą jego ofensywne umiejętności, ale zwracają uwagę na braki w defensywie i potrzebę powtarzalności.

Przed Zalewskim i Atalantą ważne starcie w Lidze Mistrzów z PSG – czy Polak potwierdzi swoją dobrą formę?

Reprezentant Polski Nicola Zalewski latem zamienił Inter Mediolan na Atalantę. Wejście do nowego zespołu ma wyśmienite, co potwierdziło spotkanie w ostatniej kolejce Serie A.

Ekspert zachwycony, ale studzi emocje. "To tylko Lecce"

- To był chyba jego najlepszy występ w Serie A: z bramką i asystą - zastanawia się Piotr Czachowski. - Jednak nie możemy popadać w euforię, bo to tylko Lecce. Ale trzeba podkreślić, że Zalewski po przejściu do Atalanty gra bardzo dobrze i zbiera dobre oceny, a ostatni mecz był bardzo dobry w jego wykonaniu. Do tego jeszcze przymierzył z rzutu wolnego w poprzeczkę - wylicza ekspert od włoskiego futbolu.

Jan Urban mocno o konflikcie Lewandowski – Probierz! „Obaj popełnili błędy”

Z formy Zalewskiego skorzysta reprezentacja Polski

Były kadrowicz uważa, że Zalewski dobrze zrobił decydując się na transfer do Atalanty.

- Będzie zbierał bardzo cenne dla siebie minuty - przekonuje Czachowski. - W ten sposób będzie w formie, z czego skorzysta drużyna narodowa. Jednak najważniejsza u niego będzie powtarzalność. Będzie bazował na szybkości i dryblingu. Potrafi zrobić wiele w ofensywie, ale wciąż ma duże problemy w defensywie - zaznacza.

Jan Urban mocno o Michale Probierzu. Kuba Wojewódzki był zaskoczony

"Atalanta w przyszłości jeszcze na nim zarobi"

Atalanta zaczyna zmagania w Lidze Mistrzów. Na inaugurację zmierzy się na wyjeździe z PSG. Zalewski zna smak rywalizacji z tym zespołem. To było bolesne zderzenie. W ostatnim finale PSG rozbiło Inter Mediolan, wygrywając 5:0. Polski pomocnik wszedł w końcówce zawodów.

- Niech Zalewski pokaże się z tak dobrej strony, jak to zrobił z Lecce - wyznaje Czachowski. - Niech się sprawdza w Lidze Mistrzów, w starciach z silnymi rywalami. Uważam, że będzie to miało wpływ na jego dalsze losy. Im więcej będzie powtarzalności z jego strony właśnie w grach z topowymi drużynami, to rosną szanse na to, że Atalanta w przyszłości jeszcze na nim zarobi. I to niemałe pieniądze - ocenia.

Robert Lewandowski dołączył do legend! Niesamowity wyczyn kapitana reprezentacji Polski

Przed Polakiem starcie z gigantem, PSG jest zdecydowanym faworytem

Czachowski docenia klasę PSG, ale jednak nie skreśla włoskiego klubu. Dostrzega wiele atutów w grze ofensywnej Atalanty.

- PSG jest zdecydowanym faworytem - nie ma wątpliwości były reprezentant. - To będzie najtrudniejszy rywal, bo naprzeciwko ciebie stanie w końcu triumfator Ligi Mistrzów. Piłkarze czekają na takie mecze, mobilizują się. Atalanta gra odważnie, a trener Ivan Jurić dysponuje mocą w ofensywie, na którą mistrz Francji musi zwrócić uwagę – dodaje Czachowski, który liczy na to, że Zalewski da się we znaki gospodarzom.

Gigantyczny hit transferowy w Polsce. Były piłkarz Manchesteru City zagra w Ekstraklasie

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie