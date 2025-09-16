Gigantyczny hit transferowy w Polsce. Były piłkarz Manchesteru City zagra w Ekstraklasie

Wielki transfer Pogoni

O transferze poinformował Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki, również Fabrizio Romano, człowiek trzymający rękę na pulsie w temacie niemalże wszystkich istotnych transferów w Europie.

Benjamin Mendy dołączył do Manchesteru City w 2017 roku za kwotę blisko 60 milionów euro. W barwach „The Citizens” wystąpił 75 razy, z czego 50 w Premier League. Jego bilans mógłby być znacznie okazalszy, gdyby nie sprawy sądowe związane z oskarżeniami o przestępstwa seksualne. Po kilku latach procesów brytyjski wymiar sprawiedliwości oczyścił jednak Francuza ze wszystkich zarzutów.

Mimo uniewinnienia kariera obrońcy nie wróciła już na właściwe tory. Klub z Manchesteru w pewnym momencie wykluczył go z zespołu i wstrzymał wypłacanie pensji. Dopiero w 2024 roku Mendy wygrał proces z byłym pracodawcą i otrzymał zasądzone zaległości finansowe.

Po zakończeniu kontraktu z City w 2023 roku zawodnik przeniósł się do drużyn spoza piłkarskiej elity – FC Lorient i FC Zurich. Tam również nie zdołał się odbudować. Pod koniec czerwca został wolnym graczem, a teraz zdecydował się na transfer do PKO BP Ekstraklasy.

Warunki umowy Mendy-Pogoń Szczecin

Jak informuje serwis Meczyki.pl, Mendy podpisał dwuletnią umowę z Pogonią Szczecin. Warunki kontraktu są bardzo atrakcyjne – piłkarz ma inkasować ponad milion euro rocznie.

Finalizacja transferu jest już na ostatniej prostej. Alex Haditaghi wysłał po zawodnika prywatny odrzutowiec do Francji, a Mendy przyleciał do Polski. Jeszcze dziś ma zostać ogłoszony nowym graczem „Portowców”. Warto podkreślić, że miał oferty z wielu krajów, ale do wyboru Szczecina przekonali go Haditaghi i Tan Kessler.

Pozyskanie Mendy’ego to jeden z najgłośniejszych transferów w historii polskiej ligi. Otwarta pozostaje kwestia, czy po trudniejszych latach Francuz będzie w stanie odnaleźć się w realiach PKO BP Ekstraklasy.

Wcześniej obrońca reprezentował Le Havre, Olympique Marsylia i AS Monaco. Ma na koncie 10 występów w reprezentacji Francji.

