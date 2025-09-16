Reforma europejskich rozgrywek piłkarskich znacząco zwiększyła pulę nagród dla klubów.

UEFA przeznaczy 3,317 mld euro na nagrody w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji.

Polskie kluby w Lidze Konferencji mają szansę na znaczące zarobki – sprawdź, ile dokładnie!

Nowy format europejskich pucharów, który zadebiutował w sezonie 2024/25, przyniósł nie tylko rewolucję sportową, ale przede wszystkim finansową. Europejska Unia Piłkarska (UEFA) znacząco zwiększyła pulę nagród. Do klubów rywalizujących na trzech frontach trafi kwota 3,317 miliarda euro.

Środki zostały podzielone na trzy główne rozgrywki. Największy kawałek tortu, co nie jest zaskoczeniem, trafi do uczestników Ligi Mistrzów i Superpucharu UEFA – łącznie 2,467 mld euro. Kluby grające w Lidze Europy powalczą o 564 mln euro, natomiast w Lidze Konferencji, gdzie występują polskie zespoły, do podziału będzie 285 mln euro. Nowy model dystrybucji finansowej będzie obowiązywał do końca sezonu 2026/27.

Liga Mistrzów, czyli fabryka pieniędzy

Elitarne rozgrywki Champions League to prawdziwa żyła złota. Już sam awans do nowej fazy ligowej gwarantuje każdemu z 36 uczestników kwotę 18,62 mln euro. To jednak dopiero początek. Każde zwycięstwo w tej fazie zostało wycenione na 2,1 mln euro, a remis na 700 tys. euro. Co ciekawe, pieniądze z nierozstrzygniętych meczów nie przepadają – zostaną proporcjonalnie rozdzielone między kluby na podstawie ich końcowej pozycji w tabeli.

Nowy format wprowadza też dodatkowe bonusy za miejsce w tabeli fazy ligowej. Ostatnia drużyna otrzyma 275 tys. euro, a premia rośnie z każdą kolejną pozycją. Zwycięzca fazy ligowej zgarnie dodatkowe 9,9 mln euro.

To nie wszystko. Awans do poszczególnych rund fazy pucharowej to kolejne potężne zastrzyki gotówki:

* Awans do 1/8 finału: 11 mln euro

* Awans do ćwierćfinału: 12,5 mln euro

* Awans do półfinału: 15 mln euro

* Awans do finału: 18,5 mln euro

* Zwycięstwo w finale: dodatkowe 6,5 mln euro

Dodatkowym, ale niezwykle lukratywnym źródłem dochodu jest tzw. "value pillar", który zastąpił stary system podziału wpływów marketingowych i telewizyjnych. Do podziału w ramach tego filaru w Lidze Mistrzów jest aż 853 mln euro.

Liga Europy i Liga Konferencji. Ile zarobią polskie kluby?

Choć kwoty w Lidze Europy i Lidze Konferencji są niższe, wciąż robią ogromne wrażenie. Uczestnik fazy ligowej LE może liczyć na start na 4,31 mln euro. Zwycięstwo w meczu to 450 tys. euro, a remis 150 tys. euro. Triumfator całych rozgrywek wzbogaci się o dodatkowe 6 mln euro.

To właśnie w Lidze Konferencji zobaczymy w tym sezonie cztery polskie drużyny: Lecha Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonię Białystok i Legię Warszawa. Za sam awans do fazy ligowej każdy z tych klubów otrzymał 3,17 mln euro. Każde zwycięstwo w tej fazie to dodatkowe 400 tys. euro, a remis – 133 tys. euro. Awans do finału wyceniono na 4 mln euro, a jego zwycięzca otrzyma kolejne 3 mln euro.

