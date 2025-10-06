Mógł objąć reprezentację Polski, trafił do Uzbekistanu. Sensacyjna umowa legendy

52-letni Włoch Fabio Canavaro został trenerem piłkarskiej reprzentacji Uzbekistanu. Drużyna tego azjatyckiego kraju wywalczyła już awans do mundialu, którego gospodarzami będą w 2026 roku Kanada, Meksyk i USA. Dotychczas drużyną Uzbekistanu opiekował się pochodzący z Gruzji Timur Kapadze. Kierownictwo związku uznało, że jego obowiązki powinien objąć trener z dużym doświadczeniem, a takim jest właśnie Canavaro - jako piłkarz zdobył Złotą Piłkę, a z reprezentacją Włoch mistrzostwo świata w 2006 roku. W reprezentacji Włoch zagrał 136 razy. Jako trener opiekował się m.in. włoskimi zespołami Udinese oraz Benevento i chorwackim Dinamem Zagrzeb do kwietnia 2025 roku.

Uzbekistan: Kontrowersje po wyborze Cannavaro na selekcjonera

Na początku 2022 roku Cannavaro był jednym z kandydatów na objęcie reprezentacji Polski po dezercji Paulo Sousy. Przyleciał nawet do Warszawy i spotkał się z Cezarym Kuleszą, ale ostatecznie kadrę powierzono Czesławowi Michniewiczowi. Teraz włoski zdobywca Złotej Piłki trafił do Uzbekistanu, gdzie ten wybór spotkał się z mieszaną reakcją.

Szczegóły kontraktu jak na razie nie zostały ujawnione - Piłkarska Federacja Uzbekistanu (UFA) zasłania się tajemnicą handlową. Nie jest też jasne, na jaki okres słynny Włoch podpisał umowę. Najbardziej rozpowszechniona wersja jest taka, że strony podpisały kontrakt na rok - celem ma być przygotowanie kadry Uzbekistanu do mundialu w 2026 r. z opcją przedłużenia, gdyby na mistrzostwach powiodło jej się dobrze.

Nie wszyscy jednak są przekonani do przejrzystości sposobu, w jaki doszło do wyboru nowego selekcjonera. Jak podaje portal Qalampir.uz, Szerzod Egamberdijew, były wysoki rangą działacz UFA (odszedł z pracy kilka dni temu) stwierdził, że „procedura była niejasna” i że nie chciał „być częścią tego cyrku”, sugerując brak przejrzystości w procesie rekrutacyjnym. Mimo tego władze federacji zapewniają, że decyzja została podjęta z pełną odpowiedzialnością i po analizie wielu kandydatur. Oprócz Cannavaro, rozważano także nazwiska tak uznanych trenerów jak Joachim Loew i Paulo Bento.

MŚ rozgrywane w przyszłym roku w Kanadzie, USA i Meksyku będą debiutem Uzbekistanu w tych rozgrywkach. Cannavaro przejmuje zespół prowadzony dotąd przez Timura Kapadze, który doprowadził drużynę do historycznego sukcesu.