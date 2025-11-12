Transferowy hit! Matty Cash chce iść do Legii Warszawa. Podał konkretny termin

Matty Cash, grający obecnie w Aston Villi i reprezentacji Polski, wyraził chęć dołączenia do Legii Warszawa za cztery lata.

Cash miał propozycje z innych klubów, ale postanowił zostać w Aston Villi, gdzie czuje się dobrze i rozwija się, grając w europejskich pucharach.

Cash chwali współpracę z trenerem Aston Villi, Unaiem Emerym, podkreślając jego taktyczny geniusz i wpływ na rozwój zawodników.

Matty Cash świetnie gra w klubie i w reprezentacji

Matty Cash był już ważnym elementem drużyny narodowej, gdy funkcję selekcjonera reprezentacji Polski pełnił Michał Probierz. Dużym rozczarowaniem dla gracza Aston Villi był brak powołania na Euro 2024. Podczas turnieju popularny "Gotówka" był mocno przybity i trudno było mu się pogodzić z decyzją trenera. Michała Probierza jednak w kadrze już nie ma, a Matty Cash po jego odejściu zdążył już zapakować dwie piękne bramki dla reprezentacji. Szczególnie ważny był gol na wagę remisu w meczu Holandia - Polska w Rotterdamie (1:1). Cztery dni później Matty Cash strzelił gola w wygranym 3:1 meczu z Finlandią. Wahadłowy znakomicie spisuje się w klubie i w związku z tym coraz częściej pytają o niego menedżerowie innych silnych zespołów. On jednak na razie z Birmingham ruszać się nie zamierza, ale - jak powiedział w rozmowie z portalem Sportowe Fakty - za cztery lata idzie do... Legii Warszawa.

Matty Cash: "Za cztery lata idę do Legii Warszawa!"

Taki gracz jak Matty Cash przydałby się w stołecznym klubie już dziś, ale na razie wydaje się on być poza zasięgiem finansowym Legii. Do tego "Gotówka" raczej nie miałby ochoty rywalizować w Ekstraklasie, skoro może regularnie grać w Premier League.

Miałem kilka propozycji latem. Kilka nazw przewinęło się w mediach: z Premier League i spoza Anglii. Od początku myślałem jednak o tym, by zostać w Aston Villi. Podoba mi się tu, rozwijam się. Rok temu graliśmy w Lidze Mistrzów, dalej rywalizujemy w europejskich pucharach. Za chwilę dobiję do dwustu występów dla klubu, zostało mi jeszcze pięć. Mam tu cele do osiągnięcia. A za cztery lata idę do Legii Warszawa!

- ogłosił - chyba jednak pół żartem - Matty Cash, który bardzo chwali sobie współpracę z obecnym szkoleniowcem Aston Villi.

Unai Emery jest znakomitym taktykiem, bardzo błyskotliwym i mądrym szkoleniowcem. Rozumie grę, potrafi pomóc ci we własnym rozwoju, potrafi rozwinąć zespół. Praca z nim to przyjemność

- podkreślił wahadłowy reprezentacji Polski.

