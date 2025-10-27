Wyjaśniła się przyszłość Matty'ego Casha. Potwierdzili to po tym, jak pokonał Guardiolę

W dniu ogłoszenia nowego dealu Cash zdobył decydującego gola w meczu Aston Villi przeciwko Manchesterowi City, co zapewniło ekipie The Villans zwycięstwo 1:0.

28-letni zawodnik rozpoczął sezon jako podstawowy wybór w barwach Aston Villi – gra od pierwszej minuty w każdym spotkaniu Premier League. Jest jednym z tych, z których trener Unai Emery nie zwykł rezygnować przy ustalaniu wyjściowej jedenastki. Jego świetna forma przydała się również reprezentacji Polski: gol na wagę remisu 1:1 w selekcjonerskim debiucie Jana Urbana z Holandią w Rotterdamie, trafienie później również z Finlandią w Chorzowie (3:1).

Ponadto jego gra przyciągnęła nie tylko uznanie kibiców i ekspertów, przyczyniła się do decyzji klubowych władz o przedłużeniu kontraktu. Aż do 30 czerwca 2029 roku.

Cash jest piłkarzem Aston Villi od września 2020 roku, kiedy to przeniósł się z Nottingham Forest. W ciągu tych lat stał się filarem zespołu, a teraz jego nowa umowa potwierdza, że klub widzi go w centrum swoich planów na przyszłość.

W sumie w barwach klubu z Birmingham jest w tym sezonie praktycznie niezastąpiony. Zagrał już 788 minut w Premier League, kolejne 200 dołożył w Lidze Europy.

