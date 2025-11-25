Cały świat się śmieje z awantury w meczu Man Utd - Everton! Piłkarz z Liverpoolu uderzył kolegę z drużyny i wyleciał z boiska

W meczu Premier League doszło do niezwykłej awantury między piłkarzami tej samej drużyny.

Gracz Evertonu, Idrissa Guey, uderzył kolegę z zespołu, Michaela Keana, i został wyrzucony z boiska.

Mimo gry w osłabieniu, to Everton zdołał pokonać faworyzowany Manchester United.

Sprawdź, jak ta kuriozalna sytuacja wpłynęła na losy meczu i ligową tabelę!

Awantura w meczu Man Utd - Everton. Idrissa Guey uderzył kolegę z drużyny

A to historia! Poniedziałkowe spotkanie Manchester United - Everton Liverpool kończyło zmagania 12. kolejki Premier League. Naprzeciwko siebie stanęły dwie uznane w Anglii firmy, z wielkimi tradycjami. "Czerwone Diabły" od lat znajdują się w kryzysie, ale wydawało się, że pod wodzą Rubena Amorima powoli wracają na właściwe tory. W spotkaniu z "The Tofees" byli faworytem. Do tego już w 13. minucie gry Man Utd dostał prezent od rywali. Doszło do kuriozalnej sytuacji, z której śmieje się cały świat. Chwilę przed tym zdarzeniem groźny strzał na bramkę ekipy z Liverpoolu oddał Bruno Fernandes. Uderzenie było niecelne, ale to właśnie ono wywołało awanturę. Pokłócili się gracze Evertonu: Idrissa Guey i Michael Kean. Wyglądało na to, że obaj obwiniali się nawzajem o to, że Portugalczyk zdołał oddać strzał. Nagle stało się coś, co trudno racjonalnie wytłumaczyć. Senegalczyk uderzył w twarz kolegę z zespołu! Sędzia sięgnął po czerwoną kartkę i od tej pory Everton grał w dziesiątkę.

Manchester United nacierał, ale to Everton strzelił jedynego gola

Man Utd znalazł się w komfortowej sytuacji. Nie dość, że grał z przewagą jednego zawodnika, to jeszcze atmosfera w drużynie rywali raczej najlepsza nie była. Co z tego, skoro to... Everton strzelił jedynego gola i ostatecznie wygrał mecz. W 29. minucie do siatki trafił Kiernan Dewsbury-Hall. Potem "Czerwone Diabły" nacierały, ale na bramki to się nie przełożyło. Podopieczni Rubena Amorima oddali 20 strzałów, ale w zasadzie tylko dwa stanowiły jakieś zagrożenie dla strzegącego bramki "The Tofees" Jordana Pickforda. Oba były autorstwa Joshuy Zirkzee, ale wybronił jej golkiper Evertonu. W tabeli Premier League po 12 kolejkach Manchester United jest na dziesiątym miejscu. Everton jest jedenasty. Obie ekipy zgromadziły po 18 punktów.

Manchester United - Everton Liverpool 0:1Bramka: 0:1 Dewsbury-Hall (29')

W galerii prezentujemy kuriozalne sceny z meczu Man Utd - Everton