Transfer Roberta Lewandowskiego do Manchesteru United zablokowany! Weto współwłaściciela klubu!

Robert Lewandowski opuści Barcelonę latem jako wolny agent, co otworzyło drogę do transferu do Manchesteru United.

Mimo zainteresowania trenera Rubena Amorima, współwłaściciel Manchesteru United, Sir Jim Ratcliffe, zawetował ten ruch.

Ratcliffe nie chce powtarzać błędów z przeszłości, angażując graczy u schyłku kariery.

Czy to oznacza koniec marzeń o grze w Premier League? Dowiedz się, które kluby nadal są w grze!

Manchester United w letnim oknie transferowym wzmocnił linię ataku, sprowadzając Benjamina Sesko, Matheus Cunha i Bryana Mbeumo. Mimo to Ruben Amorim, portugalski trener klubu z Old Trafford, był podobno bardzo zainteresowany możliwością pozyskania Roberta Lewandowskiego. Jak donosi angielski "The Mirror", współwłaściciel Manchesteru United, Sir Jim Ratcliffe, zawetował jednak ten transfer.

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną wygasa w tym sezonie i Polak nie otrzymał propozycji jego przedłużenia. Ruben Amorim od dawna jest wielbicielem doświadczonego napastnika. Uważa, że ściągnięcie Lewandowskiego na Old Trafford miałoby pozytywny wpływ na jego drużynę i pomogłoby w rozwoju niektórych innych zawodników. Teraz były snajper Bayernu Monachium opuści Barcelonę na zasadzie wolnego transferu latem przyszłego roku. Nie trzeba będzie płacić sumy odstępnego.

Sir Jim Ratcliffe, współwłaściciel Manchesteru United, jasno jednak dał do zrozumienia, że nie zgadza się na sprowadzenie Polaka, a United nie powtórzy błędów z przeszłości, jeśli chodzi o angażowanie graczy zbliżających się do końca kariery. Klub z Old Trafford robił to wcześniej z takimi nazwiskami jak Cristiano Ronaldo, Raphael Varane, Edinson Cavani czy Bastian Schweinsteiger. Wszyscy okazali się jednak wielkimi pomyłkami, kosztując klub dziesiątki milionów funtów w opłatach transferowych i niemal tyle samo w wynagrodzeniach.

Wśród klubów, które rozważają ściągnięcie Roberta Lewandowskiego, wymienia się m.in. AC Milan, Atletico Madryt czy Inter Miami. "Lewy" łączony był także z klubami z Arabii Saudyjskiej, ale podobno wykluczy ten kierunek.