Erling Haaland po raz kolejny udowodnił, że jest napastnikiem z innej planety, bijąc rekord Premier League.

Norweg zdobył swoją setną bramkę w lidze w zaledwie 111 meczach, deklasując dotychczasowego rekordzistę Alana Shearera.

To osiągnięcie stawia go w panteonie największych snajperów, a jego wyczyn najlepiej obrazuje skalę tego nieprawdopodobnego wyczynu.

To, co wydawało się niemożliwe, dla niego jest codziennością. Erling Haaland po raz kolejny udowodnił, że jest napastnikiem z innej planety. W meczu przeciwko Fulham Londyn Norweg zdobył swoją setną bramkę na boiskach Premier League, dokonując tego w tempie, jakiego nigdy wcześniej nie widziano.

Haaland na szczycie. Rekord Shearera zmiażdżony

Norweski fenomen na osiągnięcie bariery 100 goli potrzebował zaledwie 111 występów. Tym samym zdeklasował dotychczasowego rekordzistę, legendarnego Alana Shearera, który na strzelenie setki potrzebował 124 meczów. Haaland pobił więc jego wynik aż o 13 spotkań, co najlepiej obrazuje skalę tego nieprawdopodobnego wyczynu.

Osiągnięcie napastnika Manchesteru City stawia go na czele panteonu największych snajperów w historii ligi angielskiej. Za jego plecami znaleźli się zawodnicy, których nazwiska przez lata elektryzowały kibiców na całym świecie.

Kto najszybciej strzelił 100 goli w Premier League?

* Erling Haaland – 111 meczów

* Alan Shearer – 124 mecze

* Harry Kane – 141 meczów

* Sergio Agüero – 147 meczów

* Thierry Henry – 160 meczów

* Mohamed Salah – 162 mecze

* Ian Wright – 173 mecze

* Robbie Fowler – 175 meczów

* Les Ferdinand – 178 meczów

* Michael Owen – 185 meczów

Panteon legend w tyle. Kogo wyprzedził Haaland?

Nowy rekordzista zostawił w pokonanym polu absolutne ikony futbolu. Warto przypomnieć, kim są gwiazdy, które Norweg wyprzedził w drodze na szczyt tej wyjątkowej klasyfikacji:

Alan Shearer – dotychczasowy lider, a także najlepszy strzelec w całej historii Premier League (260 goli). Jego rekord wydawał się nie do pobicia.

Harry Kane – były as Tottenhamu, który na strzelenie 100 goli potrzebowała aż 30 meczów więcej.

Sergio Agüero – legenda Manchesteru City, poprzedni wielki snajper tego klubu. Haaland pobił jego wynik o 36 spotkań.

Thierry Henry – dla wielu najlepszy zagraniczny piłkarz w historii ligi, ikona Arsenalu. Francuz potrzebował na to 160 meczów.

Setny gol w szalonym meczu

Historyczna bramka padła w 17. minucie wyjazdowego spotkania z Fulham Londyn. Mecz obfitował w emocje i zakończył się nietypowym wynikiem 5:4 dla Manchesteru City, ale wszystkie oczy i tak zwrócone były na Norwega, który po raz kolejny przesunął granice możliwości w nowoczesnym futbolu.

Hitting a century of @premierleague goals at record speed! ⚡️💥 pic.twitter.com/uU6GrF3Zpj— Manchester City (@ManCity) December 2, 2025

