Nie do wiary, co Dawid Kownacki zrobił rywalowi podczas meczu! Wideo obiegło sieć

To, co zrobił Dawid Kownacki, stało się hitem. Wideo obiegło sieć

Dawid Kownacki od wielu lat występuje na niemieckich boiskach. Obecnie reprezentuje barwy Herthy BSC, walczącej o awans z 2. do 1. Bundesligi., do której jest wypożyczony z Werderu Brema, a wcześniej przez kilka lat, z różnymi przerwami, grał w Fortunie Dusseldorf. Obecnie trudno jednoznacznie ocenić jego wypożyczenie do Herthy – w 9 spotkaniach Kownacki zanotował cztery trafienia i jedną asystę, ale aż osiem meczów ominął z powodu urazów! Teraz jednak wygląda na to, że problemy już za nim, co udowodnił w meczu przeciwko Kaiserslautern w Pucharze Niemiec.

Kownacki zaczął ten mecz na ławce rezerwowych i wszedł w 71. minucie przy wyniku 4:1 dla swojego zespołu. Polak już cztery minuty później podwyższył prowadzenie, a wynik w 80. minucie ustalił Krattenmacher. Rozmiary tej wygranej mogą zaskakiwać, ponieważ w tabeli 2. Bundesligi Hertha i Kaiserslautern są sąsiadami z ledwie trzema punktami różnicy na korzyść zespołu Kownackiego. Taki wynik poszedł w świat, tak jak zachowanie Kownackiego w 87. minucie spotkania, gdy polski napastnik... ukradł podpowiedzi taktyczne przeznaczone dla rywali!

Transmitujący to spotkanie w Polsce kanał Eleven Sports umieścił w sieci wideo z fragmentem meczu, na którym widać, jak zawodnik Kaiserslautern, Ritter, czyta z kartki podpowiedzi od trenera. W pewnej chwili podbiega do niego Kownacki i... zabiera mu kartkę! Co więcej, gdy już ją przeczytał, próbuje on oddać ją wściekłemu Ritterowi. Całość wywołała śmiech komentatorów, a także wielu internautów. Marcin Borzęcki, również z Eleven Sports, zwrócił uwagę na fakt, że sytuacja i tak nie mogła mieć już żadnego wpływu na przebieg meczu. – Najbardziej bawi mnie chyba w tej scenie, że doszło do niej przy wyniku 6:1 w 87. minucie – napisał na portalu X. Wideo z tą sytuacją znajdziecie poniżej.