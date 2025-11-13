Kiedyś „Kicker” rozpływał się nad Lewandowskim, teraz chwalą innego Polaka! Kadrowicz podbija Bundesligę

Jakub Kamiński wyróżniony przez "Kickera"

Robert Lewandowski stał się jedną z legend Bundesligi. Jako jeden z niewielu potrafił nawiązać do wielkich osiągnięć strzeleckich Gerda Mullera i co więcej, przebić wiele z osiągnięć jednej z największych ikon całej niemieckiej piłki. Po tym, jak Lewandowski odszedł z Bayernu było pewne, że trudno będzie jakiemukolwiek Polakowi zbliżyć się do jego wyczynów, ale mało kto spodziewał się, że będzie aż tak krucho ze zdobywaniem bramek przez naszych rodaków w niemieckiej lidze. Mało który polski piłkarz miał też jakiś znaczny wpływ na grę swojego zespołu, by móc choćby trochę nawiązać do roli Lewandowskiego w Bayernie.

Teraz jednym z nielicznych polskich piłkarze w Bundeslidze, którzy zasługują na duże pochwały, jest Jakub Kamiński. Choć początkowo miał on trudności i nie mógł przebić się w składzie Wolfsburga, to po wypożyczeniu do FC Koeln polski pomocnik zdecydowanie odżył. Gra teraz nieco wyżej i częściej nie tylko podaje, ale i sam atakuje bramkę rywali. Efekt? Cztery gole i asysta w 10 spotkaniach w Bundeslidze, w których w każdym zagrał pełne 90 minut! To nie przeszło bez echa w niemieckich mediach, w tym w słynnym „Kickerze”.

Jan Tomaszewski wściekły na krytykantów Lewandowskiego: „Niech uduszą się tą żółcią!"

W przeszłości „Kicker” rozpływał się nad grą Roberta Lewandowskiego, a teraz chwali Jakuba Kamińskiego. Niemiecka gazeta stworzyła listę klubów, które dokonały najlepszych transferów oraz listę najlepszych transferów samych w sobie. Wśród klubów pierwsze miejsce zajęło właśnie Koeln, a jednym z najlepszych ruchów transferowych w całej lidze uznano... sprowadzenie Jakuba Kamińskiego, które oceniono na 10 w 10-stopniowej skali. – 1/3 sezonu za nami, więc Kicker, jak co roku, podsumowuje transfery poszczególnych klubów. Uznali, że najlepsze ruchy latem zrobiła Kolonia, a tym królewskim ruchem był transfer Kuby Kamińskiego, który wyceniono na maksymalną notę (10/10) – pisze Tomasz Urban z Eleven Sports, który specjalizuje się w niemieckiej piłce. Tylko osiem innych transferów wyceniono tak wysoko.

