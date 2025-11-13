Kiedyś „Kicker” rozpływał się nad Lewandowskim, teraz chwalą innego Polaka! Kadrowicz podbija Bundesligę

Piotr Mika
2025-11-13 19:30

Przez wiele lat jednym z najlepszych zawodników Bundesligi był Robert Lewandowski. Po jego odejściu z Bayernu Monachium polscy kibice musieli długo czekać na to, by jakiś Polak regularnie zdobywał tam bramki czy choćby zbliżył się do takiego wpływu na wyniki swojej drużyny, jak Lewy. Teraz jednak kimś takim jest Jakub Kamiński, który został doceniony przez „Kickera”.

Jakub Kamiński

Autor: Cyfrasport Jakub Kamiński

Jakub Kamiński wyróżniony przez "Kickera"

Robert Lewandowski stał się jedną z legend Bundesligi. Jako jeden z niewielu potrafił nawiązać do wielkich osiągnięć strzeleckich Gerda Mullera i co więcej, przebić wiele z osiągnięć jednej z największych ikon całej niemieckiej piłki. Po tym, jak Lewandowski odszedł z Bayernu było pewne, że trudno będzie jakiemukolwiek Polakowi zbliżyć się do jego wyczynów, ale mało kto spodziewał się, że będzie aż tak krucho ze zdobywaniem bramek przez naszych rodaków w niemieckiej lidze. Mało który polski piłkarz miał też jakiś znaczny wpływ na grę swojego zespołu, by móc choćby trochę nawiązać do roli Lewandowskiego w Bayernie.

Teraz jednym z nielicznych polskich piłkarze w Bundeslidze, którzy zasługują na duże pochwały, jest Jakub Kamiński. Choć początkowo miał on trudności i nie mógł przebić się w składzie Wolfsburga, to po wypożyczeniu do FC Koeln polski pomocnik zdecydowanie odżył. Gra teraz nieco wyżej i częściej nie tylko podaje, ale i sam atakuje bramkę rywali. Efekt? Cztery gole i asysta w 10 spotkaniach w Bundeslidze, w których w każdym zagrał pełne 90 minut! To nie przeszło bez echa w niemieckich mediach, w tym w słynnym „Kickerze”.

W przeszłości „Kicker” rozpływał się nad grą Roberta Lewandowskiego, a teraz chwali Jakuba Kamińskiego. Niemiecka gazeta stworzyła listę klubów, które dokonały najlepszych transferów oraz listę najlepszych transferów samych w sobie. Wśród klubów pierwsze miejsce zajęło właśnie Koeln, a jednym z najlepszych ruchów transferowych w całej lidze uznano... sprowadzenie Jakuba Kamińskiego, które oceniono na 10 w 10-stopniowej skali. – 1/3 sezonu za nami, więc Kicker, jak co roku, podsumowuje transfery poszczególnych klubów. Uznali, że najlepsze ruchy latem zrobiła Kolonia, a tym królewskim ruchem był transfer Kuby Kamińskiego, który wyceniono na maksymalną notę (10/10) – pisze Tomasz Urban z Eleven Sports, który specjalizuje się w niemieckiej piłce. Tylko osiem innych transferów wyceniono tak wysoko. 

