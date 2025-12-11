Erling Haaland ponownie zachwycił, zdobywając bramkę w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt.

Niedawno norweski napastnik pobił rekord Premier League, strzelając 100 goli w zaledwie 111 występach.

Jerzy Dudek nazywa Haalanda "maszyną do strzelania goli", podkreślając jego niezwykłą skuteczność.

Sprawdź, jak blisko jest Haaland od czołówki najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów!

Norweski fenomen znów daje o sobie znać na największej scenie Europy. W wygranym 2:1 wyjazdowym meczu z Realem Madryt napastnik Manchesteru City dołożył kolejne trafienie do swojego imponującego dorobku. Tym razem z rzutu karnego. Dla Erlinga Haalanda było to już 55. trafienie w historii jego występów w Lidze Mistrzów, co umacnia go w czołowej dziesiątce najskuteczniejszych zawodników tych rozgrywek.

Klasyfikacja strzelców wszech czasów Ligi Mistrzów. Haaland goni legendy

Dzięki bramce przeciwko "Królewskim", Erling Haaland umocnił się na dziewiątym miejscu w klasyfikacji wszech czasów. Do znajdującego się tuż przed nim Holendra Ruuda van Nistelrooya traci już tylko jedno trafienie. Biorąc pod uwagę jego wiek i tempo zdobywania bramek, kwestią czasu wydaje się, kiedy zacznie wyprzedzać kolejne legendy. Liderem pozostaje Cristiano Ronaldo ze 140 golami. W czołówce znajduje się także Robert Lewandowski, który z dorobkiem 105 bramek zajmuje trzecie miejsce.

Najpierw był rekord w Premier League

Forma strzelecka 23-latka jest absolutnie zdumiewająca, nie tylko w europejskich pucharach. Niedawno norweski snajper pobił rekord Premier League, osiągając barierę 100 goli w zaledwie 111 występach. Tym samym zdeklasował dotychczasowego rekordzistę, legendarnego Alana Shearera, który na strzelenie setki potrzebował 124 meczów. Wyczyn Haalanda, który pobił ten wynik aż o 13 spotkań, najlepiej obrazuje skalę jego nieprawdopodobnych możliwości i stawia go w panteonie największych snajperów w historii ligi angielskiej.

Jerzy Dudek nie ma wątpliwości. "Maszyna do strzelania goli"

Osiągnięcia Norwega nie przechodzą bez echa w świecie futbolu. Jego talent i skuteczność w rozmowie z "Super Expressem" docenił ostatnio Jerzy Dudek. Były bramkarz Liverpoolu i Realu Madryt jest pod ogromnym wrażeniem tego, co prezentuje młody napastnik.

– To coś niesamowitego, że tak szybko zdobył 100 goli w Premier League. Duże chapeau bas. To zawodnik nietuzinkowy. Jeszcze wiele fajnych momentów z jego udziałem przed nami – stwierdził Dudek w niedawnej rozmowie z Super Expressem, dodając: – Haaland jest maszyną do strzelania goli. Ma osobowość, bije od niego pewność siebie. Zaczyna być pełnoprawnym liderem. Wcześniej miał zawodników obok siebie, którzy go budowali. Teraz on buduje innych. Do tego niesamowita intuicja strzelecka i warunki fizyczne. Może grać w każdym stylu. Przy swoich gabarytach jest szalenie szybki.

