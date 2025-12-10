Polskie kluby piłkarskie zapewniły sobie znaczące fundusze dzięki udziałowi w Lidze Konferencji.

Cztery drużyny Ekstraklasy – Raków, Jagiellonia, Lech i Legia – otrzymały łącznie ponad 18 milionów euro.

Pieniądze pochodzą z premii za awans, eliminacje i wyniki w fazie ligowej.

Zobacz, jak te fundusze wpłyną na rozwój polskiej piłki nożnej i kto może zarobić najwięcej!

Występy polskich drużyn w europejskich pucharach są kluczowe dla budżetów klubów. W tym sezonie wszystkie cztery nasze zespoły – Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Legia Warszawa – zameldowały się w fazie ligowej Ligi Konferencji, co już na starcie zapewniło im potężny zastrzyk gotówki. Jak podała PAP - łącznie na konta klubów Ekstraklasy trafiło już ponad 18 milionów euro.

Miliony już za sam awans

Awans do fazy ligowej Ligi Konferencji to dla każdego z 36 uczestników ogromny sukces finansowy. UEFA za samo zakwalifikowanie się do głównych rozgrywek płaci aż 3,17 miliona euro. To jednak nie wszystko. Kluby otrzymywały również premie za przebrnięcie przez rundy eliminacyjne. Każda z nich została wyceniona na 175 tys. euro. Oznacza to, że Raków, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok za pokonanie trzech rywali zainkasowały po 525 tys. euro. W jeszcze lepszej sytuacji znalazła się Legia Warszawa, która musiała przejść aż cztery rundy, co dało jej bonus w wysokości 700 tys. euro.

Każdy punkt na wagę złota. Kto zarobił najwięcej?

Prawdziwe pieniądze zaczynają się jednak w fazie ligowej, gdzie liczy się każdy zdobyty punkt. Zwycięstwo w meczu Ligi Konferencji zostało wycenione przez UEFA na 400 tysięcy euro, a remis na 133 tysiące euro. Najlepiej na tym etapie spisują się na razie Raków i Jagiellonia, które mają na koncie po dwa zwycięstwa i dwa remisy. Prosty rachunek pokazuje, że z tytułu samych wyników zarobiły już ponad milion euro.

Biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe wpływy, sytuacja finansowa polskich klubów na obecnym etapie prezentuje się następująco:

Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok: ok. 4,8 mln euro

Lech Poznań: ok. 4,5 mln euro

Legia Warszawa: ok. 4,3 mln euro

To nie koniec. Na horyzoncie kolejne bonusy

Walka w fazie ligowej toczy się nie tylko o punkty, ale i o jak najwyższe miejsce w końcowej tabeli, które również jest sowicie premiowane. Za zajęcie pierwszej lokaty można zarobić dodatkowy milion euro. Ponadto zespoły z miejsc 1-8 otrzymają bonus w wysokości 400 tys. euro, a te z lokat 9-16 wzbogacą się o 200 tys. euro.

To wciąż dopiero początek potencjalnych zysków. Dalsze premie czekają w fazie pucharowej:

Udział w barażu o 1/8 finału: 200 tys. euro

Awans do 1/8 finału: 800 tys. euro

Awans do ćwierćfinału: 1,3 mln euro

Awans do półfinału: 2,5 mln euro

Awans do finału: 4 mln euro

Zwycięstwo w finale: dodatkowe 3 mln euro

