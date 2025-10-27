Dzień po El Clasico Real Madryt przekazał tragiczne wieści. Nie żyje legendarny bramkarz Królewskich, szkolił Jerzego Dudka

Ochotorena, urodzony w 1961 roku w San Sebastian, zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej w dość nietypowych okolicznościach – podczas słynnego strajku piłkarzy w 1982 roku. To właśnie wtedy młody Bask otrzymał swoją szansę w bramce Realu Madryt. Choć na początku był zmiennikiem legendarnego Miguel Angela, zdążył sięgnąć z "Królewskimi" po krajowe i europejskie trofea – trzy mistrzostwa Hiszpanii, dwa Puchary UEFA oraz Puchar Króla.

"Prezes oraz Zarząd Klubu z głębokim żalem przyjęli wiadomość o śmierci Jose Manuela Ochotoreny, jednego z najbardziej zasłużonych bramkarzy w historii klubu. Real Madryt pragnie przekazać najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie zmarłego, jego przyjaciołom, byłym kolegom z boiska oraz wszystkim klubom, których barwy reprezentował. Ochotorena bronił bramki Królewskich przez sześć sezonów – od 1982 do 1988 roku. W tym czasie sięgnął z drużyną po dwa Puchary UEFA, trzy mistrzostwa Hiszpanii oraz jedno trofeum Pucharu Ligi" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu Realu Madryt.

Jego kariera nabrała jednak prawdziwego blasku dopiero po przejściu do Valencii, gdzie w sezonie 1989/90 zdobył prestiżową nagrodę Trofeo Zamora dla najlepszego bramkarza ligi. Świetne występy w barwach "Nietoperzy" zapewniły mu powołanie do reprezentacji na MŚ we Włoszech w 1990 roku. Choć pełnił tam głównie rolę zmiennika, sama obecność w drużynie narodowej była potwierdzeniem jego klasy. Po kilku sezonach w Valencii grał jeszcze dla Tenerife i Logrones, po czym zakończył karierę pod koniec lat 90-tych.

Największy wpływ na hiszpański futbol Ochotorena wywarł jednak już po odwieszeniu rękawic na kołek. Wrócił do Valencii jako trener bramkarzy i przez kolejne dwie dekady współpracował z niemal wszystkimi szkoleniowcami, którzy przewinęli się przez Mestalla. W tym samym czasie był również stałym członkiem sztabu reprezentacji Hiszpanii – uczestniczył w triumfach "La Roja" podczas Euro 2008, mundialu w RPA w 2010 roku i kolejny, Euro w 2012. To właśnie jego praca zza kulis pomogła rozwinąć skrzydła takim bramkarzom jak Iker Casillas, David De Gea czy Unai Simon.

Lista zawodników, których szkolił, jest imponująca – od Santiago Canizaresa i Andresa Palopa po Giorgio Mamardaszwiliego, obecnego golkipera Liverpoolu. Gruzin wspominał niedawno w jednym z wywiadów, że Ochotorena nauczył go nie tylko techniki, ale też odporności psychicznej. - Zawdzięczam mu wszystko - od pracy nad ciałem po zrozumienie własnych emocji - powiedział.

Przez lata był też częścią sztabu Rafy Beniteza – towarzyszył mu w Liverpoolu, gdzie pracował z takimi bramkarzami jak Jerzy Dudek czy Pepe Reina. Jego podejście do treningu, łączące analizę, psychologię i nowoczesną technologię, uczyniło z niego wzór dla całego pokolenia trenerów bramkarzy.