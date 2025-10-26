Real - Barcelona: Wielka bójka na ławce! Interweniowali policjanci [WIDEO]

Pierwsze El Clasico w sezonie 2025/2026 dostarczyło wszystko. Real Madryt wygrał z FC Barceloną 2:1, a w ciągu sporo ponad 90 minut gry nie zabrakło kilku odwołanych bramek, interwencji VAR, a Wojciech Szczęsny obronił rzut karny wykonywany przez Kyliana Mbappe. Polski bramkarz był najjaśniejszym punktem Barcelony i potwierdził to także w gorącej końcówce. Po drugiej żółtej i czerwonej kartce dla Pedriego na boisku doszło do wielkiego spięcia! Szczęsny zachował jednak spokój i był z boku awantury.

Awantura w końcówce El Clasico. Policjanci wkroczyli do akcji

Po karze dla Pedriego obie drużyny starły się przy ławce rezerwowych. Kamery zarejestrowały, że wszystko zaczęło się od Viniciusa Juniora, Alejandro Balde i Andrija Lunina, którzy nie wytrzymali emocji. Awantura szybko eskalowała na tyle, że całe ławki, a nawet gracze z boiska byli w nią zaangażowani!

- Zbiegają piłkarze z boiska do linii bocznej, mamy tam drugi mecz! - relacjonowali obecni na Santiago Bernabeu komentatorzy Eleven Sports. W całą sytuację szybko włączyli się funkcjonariusze policji, którzy starali się rozładować napięcie. To było widać między innymi po Ederze Militao i Antonio Rudigerze, który nie był nawet w sportowym stroju! Ławka Realu wykorzystała to spięcie, aby jeszcze zmobilizować kilkadziesiąt tysięcy kibiców na trybunach do głośnych okrzyków. Zobacz nagranie:

𝐖𝐈𝐄𝐋𝐊𝐀 𝐀𝐖𝐀𝐍𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐍𝐀 𝐊𝐎𝐍𝐈𝐄𝐂 𝐄𝐋 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐈𝐂𝐎! 🤯Real Madryt wygrał 2:1 i przerwał fatalną passę w starciach z Barceloną! 🔥 Na koniec spore zamieszanie!

Awantura także po gwizdku

Wszystko działo się w 10. minucie doliczonego czasu gry. Gdy sędzia zdołał uspokoić sytuację i ukarał żółtymi kartkami m.in. Militao i Lunina, wznowiono grę, a po chwili wybrzmiał ostatni gwizdek. Na murawie doszło jednak do małej dogrywki. Sfrustrowany Lamine Yamal starł się z piłkarzami Realu, głównie Viniciusem i ponownie zrobiło się gorąco. Sztab Barcy zadbał o to, aby młodziutki gwiazdor szybko zszedł do szatni, ale nie zakończyło to całej awantury. W polemikę wdali się m.in. Rudiger i inny wielki nieobecny, Raphinha. "Królewscy" rozpoczęli też wyjątkowo ekspresyjną radość ze zwycięstwa, co musiało boleć pokonanych gości.

Real dzięki wygranej 2:1 pozostał liderem La Liga i powiększył przewagę nad Barceloną do 5 punktów. Do końca sezonu jeszcze 28 kolejek, ale zespół z Madrytu przede wszystkim przełamał się w starciach z ekipą Hansiego Flicka - w poprzednim sezonie Barca wygrała wszystkie El Clasico.

Carvajal confronts Lamine Yamal for talking too much and almost fights with Vinicius 😭 pic.twitter.com/GT0SbjWAoc— Janty (@CFC_Janty) October 26, 2025