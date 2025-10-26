Skandaliczne zachowanie Viniciusa po zmianie w El Clasico! Internet zapłonął

El Clasico: Skandaliczne zachowanie Viniciusa Jr. po zmianie

O niezwykle emocjonującym meczu Realu Madryt z FC Barceloną będzie mówiło się jeszcze długo. Było w nim tak naprawdę wszystko, a wielkie emocje jeszcze przed awanturą w końcówce meczu już wcześniej udzieliły się Viniciusowi Juniorowi. Brazylijczyk był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku, ale w 72. minucie został zmieniony przez trenera, Xabiego Alonso. Hiszpan postanowił wprowadzić trochę świeżości za sprawą Rodrygo, co kompletnie rozwścieczyło Viniciusa.

Real - Barcelona: Wielka bójka na ławce! Interweniowali policjanci [WIDEO]

Gwiazdor Realu nie mógł pogodzić się z decyzją trenera i otwarcie wyrażał swoje niezadowolenie. Już gdy zobaczył swój numer na tablicy zmian, skwaszony starał się wpłynąć na zmianę planu. Xabi Alonso był jednak niewzruszony, a wściekły Vinicius ruszył w stronę ławki. Wymachiwał przy tym rękoma i krzyczał w stronę trenera. Gdy zszedł z boiska, nie podał nawet ręki trenerowi i otwarcie wykrzykiwał swoje niezadowolenie. Co więcej, zamiast usiąść na ławce z resztą zespołu, od razu ruszył do szatni! Gorące zejście Brazylijczyka zobaczysz na poniższym wideo. Dopiero kilka minut później piłkarz dołączył do kolegów na ławce.

- Pozwólcie skupić mi się na pozytywach. Świetnie sobie poradziliśmy i Vini był tego częścią. Z pewnością porozmawiamy o jego reakcji, ale zrobimy to w cztery oczy - skomentował całą sytuację na pomeczowej konferencji trener Realu.

Szczęsny bronił jak w transie, ale to nie wystarczyło. Real poskromił Barcelonę w El Clasico [SKRÓT]

Podczas zejścia Alonso nawet nie patrzył w stronę wściekłego Viniciusa, pozwalając mu na wyładowanie negatywnych emocji. Legendarny hiszpański piłkarz doskonale wie, jakie emocje generuje El Clasico. Nie zmienia to faktu, że reakcja 25-letniego Brazylijczyka wywołała mieszane reakcje kibiców na całym świecie. Media społecznościowe momentalnie zapłonęły, a w ocenie zachowania Viniciusa nie pomógł też jego udział w późniejszej awanturze w samej końcówce meczu.

🚨 The Full ClipXabi Alonso decides to substitute Vinicius at the 70th minute,Vinicius was not happy and explodes in anger 🤬He left the field 🤯🤯🤯pic.twitter.com/JKdWjmUtcx— KinG £ (@xKGx__) October 26, 2025