Legia Warszawa – AEK Larnaka: Relacja na żywo. Legia potrzebuje cudu przy Łazienkowskiej! [WYNIK, SKŁADY]

Legia Warszawa – AEK Larnaka: Relacja na żywo

Piłkarze AEK Larnaka są w komfortowej sytuacji przed rewanżowym meczem 3. rundy eliminacji Ligi Europy z Legią Warszawa. Jednak trener cypryjskiej drużyny Imanol Idiakez podkreśla, że jego piłkarze muszą być skupieni od pierwszej minuty, aby nie zmarnować trzybramkowej zaliczki.

W zeszłym tygodniu zespół AEK Larnaka wygrał z Legią 4:1. Jedynego gola dla gości strzelił Jean-Pierre Nsame. Natomiast jedną z czterech bramek dla gospodarzy zdobył Karol Angielski, który rozegrał 103 mecze w ekstraklasie. Napastnik wcześniej występował w m.in. w Radomiaku Radom, Wiśle Płock, Piaście Gliwice, Koronie Kielce i Śląsku Wrocław.

Mimo dużej przewagi trener AEK przestrzega przed zbytnią pewnością siebie przed rewanżem. - Chcemy się skupić na wykonaniu naszego planu. Wiemy, że piłkarze Legii będą wspierani przez fanatycznych kibiców. Po treningu podejmę ostateczne decyzje kadrowe, ale w głowie mam już skład na mecz z Legią. Musimy być skupieni od pierwszej do ostatniej minuty - powiedział Idiakez na konferencji prasowej.

- Legia to bardzo jakościowa drużyna. Na pewno będą na nas naciskać od pierwszych minut. Podchodzimy do tego bardzo poważnie. Musimy pokazać swoją najlepszą stronę - kontynuował.

Na żywo Legia Warszawa - AEK Larnaka Zapraszamy na relację na żywo z meczu Legia Warszawa - AEK Larnaka. Początek spotkania o godzinie 21:00.

