Dla Szymańskiego jest to powrót do PKO BP Ekstraklasy po sześciu latach. Z kraju wyjechał w 2019 roku, przechodząc z Wisły Płock do Achmatu Grozny. Wcześniej reprezentował też barwy Jagiellonii Białystok i GKS Bełchatów.

Damian Szymański w Legii Warszawa

Dyrektor sportowy Legii, Michał Żewłakow, podkreślił, że nowy nabytek ma bogate doświadczenie, potrafi rywalizować o najwyższe cele i występować w europejskich pucharach. Może grać zarówno jako defensywny pomocnik, jak i środkowy obrońca. Transfer Szymańskiego jest szczególnie ważny ze względu na kontuzje Juergena Elitima i Claude Goncalvesa. Sam zawodnik przyznał, że cieszy się z powrotu do Polski i chce walczyć z Legią o mistrzostwo kraju, krajowy puchar i sukcesy w Europie. W stołecznym klubie będzie występował z numerem 44.

Damian Szymański o golu strzelonym Anglikom. To najpiękniejszy moment w karierze kadrowicza

Szymański zadebiutował w kadrze narodowej 7 września 2018 roku w meczu Ligi Narodów z Włochami (1:1). Zdobył też pamiętnego gola przeciwko Anglii w eliminacjach mistrzostw świata we wrześniu 2021 roku. Był powoływany przez kilku selekcjonerów, w tym Jerzego Brzęczka, Paulo Sousę, Czesława Michniewicza, Fernando Santosa i Michała Probierza.

Kim jest Damian Szymański?

Damian Szymański – ur. 16 czerwca 1995 r., defensywny pomocnik, obecnie zawodnik Legii Warszawa. Karierę seniorską zaczynał w GKS Bełchatów, później grał w Jagiellonii Białystok i Wiśle Płock. W 2019 r. wyjechał za granicę – najpierw do Achmatu Grozny, a następnie do AEK Ateny, z którym zdobył mistrzostwo i Puchar Grecji (2022/23). W reprezentacji Polski zadebiutował w 2018 r., rozegrał 18 spotkań i strzelił dwa gole, w tym pamiętne trafienie z Anglią w eliminacjach MŚ. Znany z dużej waleczności, gry w destrukcji i umiejętności ustawiania się na boisku.

