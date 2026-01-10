Transferowy hit w Ekstraklasie. Kadrowicz Jana Urbana ma wrócić do Polski! Sensacyjny kierunek

Bartłomiej Drągowski stracił miejsce w składzie Panathinaikosu

Bartłomiej Drągowski w ostatnim meczu Polaków w ramach eliminacji mistrzostw świata zagrał w pierwszym składzie. Bramkarz Panathinaikosu jednak tego spotkania najlepiej wspominać raczej nie będzie, podobnie zresztą jak i pozostali gracze "Biało-czerwonych". Polska co prawda pokonała Maltę, ale miała duże problemy. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla podopiecznych Jana Urbana. Łącznie w drużynie narodowej Bartłomiej Drągowski wystąpił cztery razy. Bardziej imponująco wygląda kariera klubowa "Drągala". 28-latek wybił się dzięki występom w Jagiellonii Białystok. Potem bronił barw m.in. włoskiej Fiorentiny. Od 2024 roku Bartłomiej Drągowski występuje w Panathinaikosie Ateny, czyli klubie o dość mocnej pozycji w Europie. Tyle tylko, że ostatnio nie mieści się w składzie greckiego potentata. Wiele wskazuje na to, że wkrótce wróci do gry w pierwszej jedenastce, ale w... Ekstraklasie.

Kim jest Bartłomiej Drągowski? Sylwetka bramkarza reprezentacji Polski: klub, dziewczyna, rodzina

Galeria: Bartłomiej Drągowski wziął ślub. Panna młoda wyglądała jak anioł

Bartłomiej Drągowski ma trafić do Widzewa Łódź

Wcześniej mówiło się o tym, że "Drągal" zasili Legię Warszawa. Marek Papszun bowiem zdaje się nie być miłośnikiem talentu Kacpra Tobiasza. Wygląda jednak na to, że Bartłomiej Drągowski nie trafi do Legii, tylko do Widzewa Łódź. I to niebawem. Jak podaje Tomasz Włodarczyk z z portalu Meczyki.pl, łódzki klub dogadał już się z kadrowiczem Jana Urbana i z Panathinaikosem. Podobno w najbliższą niedzielę, 11 stycznia, bramkarz ma przejść testy medyczne. Kilka miesięcy temu nikt nie spodziewałby się tego, że Drągowski wróci do Ekstraklasy. Teraz jednak ten sensacyjny kierunek wydaje się być trafnym wyborem. Brak miejsca w składzie Panathinaikosu bowiem znacznie zmniejsza szanse bramkarza na grę w kolejnych meczach reprezentacji Polski, a także na potencjalny wyjazd na mundial.