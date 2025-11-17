Malta - Polska: Na żywo. Potworne pudło Lewandowskiego! Czas ucieka Polakom [Wynik live]

Malta - Polska 1:1 (1:1)

Bramki: Cardona (36') - Lewandowski (32')

Kartki: Teuma, Satariano - Wiśniewski, Zalewski

Malta: Bonello - Muscat (54', Corbalan), Shaw, Mentz, Camenzuli - Guillaumier, Satariano - J. Mbong (46', Overend), Teuma, Chouaref - Cardona

Polska: Drągowski - Wiśniewski, Kędziora, Kiwior - Wszołek, Zieliński, Slisz, Skóraś - Kamiński, Zalewski (46', Świderski) - Lewandowski

Na żywo El. MŚ 2026: Malta - Polska 64' Sędzia przywołał do siebie obu kapitanów i wytłumaczył, o co chodzi. 63' Sędzia czeka jeszcze na potwierdzenie z VAR... 62' GOOOOOOOOOOL! Piękna asysta Skórasia - założył siatkę rywalowi i wystawił piłkę Świderskiemu, który uderzył z 11 metrów! 61' Ufff! Zieliński stracił piłkę, Slisz nie zdołał przeciąć akcji i Kiwior był w tarapatach, ale na szczęście nie dał się "zawinąć" Cardonie, choć ten domagał się rzutu karnego! 59' Wydawało się, że to już Lewandowski sfinalizuje tę akcję, ale znów został zablokowany na wślizgu. Piłka szczęśliwie trafiła jednak do Wszołka, który wpakował ją do pustej bramki! 59' GOOOOOOOOOOL! PAWEŁ WSZOŁEK DOBIJA Z KILKU METRÓW PO ZABLOKOWANYM STRZALE LEWANDOWSKIEGO! 56' Ostatecznie zamykamy kwestię rywalizacji z Holandią - Holendrzy prowadzą z Litwą już 3:0. Mimo to, zwycięstwo z Maltą i tak jest arcyważne, aby nie pogorszyć swojej sytuacji w barażach! 54' Zmiana Malty - Corbalan za Muscata. 53' Lewandowski świetnie ograł jednego obrońcę, ale Muscat w ostatniej chwili zatrzymał go wślizgiem jako ostatni obrońca! 52' Nie ma gola! Wydawało się, że Kamiński idealnie dokręcił piłkę, ale jego strzał jednak przeleciał obok słupka! 50' ALE ZMARNOWAŁ TO LEWANDOWSKI! Świderski kapitalnie obsłużył go prostopadle w pole karne, ale napastnik Barcelony "popisał się" sam na sam wcinką nad poprzeczkę... 49' Żółta kartka dla Satariano za wycięcie wyprowadzającego kontrę Skórasia. 49' Przytomnie zachowali się polscy obrońcy po groźnym dograniu Cardony w pole karne. 48' Szybka przerwa w grze, bo Muscat cierpi po starciu z Lewandowskim. 46' Polska rozpoczęła drugą połowę! Zmiana także u gospodarzy - Overend za Mbonga. Jan Urban od razu decyduje się na zmianę - Karol Świderski za Nicolę Zalewskiego. Piłkarze Malty już na murawie. Wracają też Polacy. Przerwa powoli dobiega końca, więc przypomnijmy, jak Malta strzeliła Polsce po raz pierwszy w historii: Tak, to się stało... Pierwszy gol reprezentacji Malty przeciwko Polsce... w historii.



Pierwszy gol reprezentacji Malty przeciwko Polsce... w historii.



45+3' Koniec pierwszej połowy! Do przerwy remis 1:1, a Teuma podyskutował jeszcze z sędzią o żółtej kartce. 45+3' Żółta kartka dla Teumy za atak na twarz Slisza. 45+2' Kiwior uderzył z ponad 20 metrów, bliżej było przypadkowej asysty do wystawiającego nogę Lewandowskiego... 45+1' Pogramy jeszcze 3 minuty! 45' Z tego gola Lewandowskiego cieszyliśmy się zaledwie 4 minuty... Piotr Zieliński 🤝 Robert Lewandowski. Tak zwane DUETAZZO 🫡🇵🇱



Tak zwane DUETAZZO 🫡🇵🇱



44' Na trybunach pełna dominacja polskich kibiców, ale na boisku niestety zdecydowanie bardziej wyrównana rywalizacja. 42' Satariano bardzo łatwo ograł dwóch Polaków w polu karnym, ale strzelił wprost w Drągowskiego! 40' Pięknie pograli Maltańczycy na naszej połowie, ale na szczęście dogranie w pole karne nie znalazło adresata. 38' To pierwszy w historii gol stracony przez Polskę w meczach z Maltą. 36' Najpierw Kędziora nie przeciął piłki na połowie boiska, później Kiwior na dwa razy nie zdołał zastopować rywala przy polu karnym, Skóraś nie sięgnął górnej piłki w pole karne, a Malta znalazła się w sytuacji 2 na Drągowskiego i wykorzystała to, choć dopiero "na raty"! 36' GOOL DLA MALTY! Niewiarygodne, jak łatwo dała się ograć polska obrona! 35' Czwarty rzut rożny bez większego efektu. 34' Wiśniewski, Wszołek i Kamiński świetnie rozegrali piłkę na prawej stronie, ale strzał "Kamyka" z pola karnego został jeszcze zablokowany! 33' Gol potwierdzony - 1:0 dla Polski! 33' Trwa jeszcze analiza VAR... 32' GOOOOOOOOL! Zieliński świetnie dośrodkował z rzutu wolnego, a Lewandowski wykończył to głową niczym profesor! 31' Kolejna próba Polski z rzutu rożnego, ale na razie nie przynoszą one zagrożenia. 28' Bardzo optymistyczna i równie niecelna próba Skórasia z dystansu. 28' Skóraś dynamicznie ruszył do linii, ale próba dośrodkowania została zablokowana. 25' Tymczasem dla wszystkich optymistów - Holandia już prowadzi z Litwą 1:0, co właściwie przekreśla szanse Polski na 1. miejsce w grupie. 23' Tym razem zupełnie nieudany strzał Zalewskiego z dystansu. 22' Zalewski tuż obok słupka! Indywidualna, szybka akcja, ale jego strzał z lewej nogi nieznacznie minął bramkę Bonello! 21' Kamiński napędził akcję po przechwycie i odnalazł Lewandowskiego na skraju pola karnego. Strzał naszego kapitana został jednak zablokowany. 17' Żółta kartka dla Zalewskiego. Piłka mu odskoczyła i z całym impetem wpadł w rywala. 17' Groźne dośrodkowanie Malty z lewej strony w pole karne i arcyważna interwencja wracającego obrońcy! 16' Bonello spokojnie złapał piłkę. 16' Zieliński zyskał trochę przestrzeni na połowie rywali i spróbował strzału z dystansu, ale został zablokowany. Rzut rożny. 14' Naprawdę odważnie gra Malta w pierwszych minutach, Polska ma spore problemy z płynnym wyprowadzeniem piłki. 11' Kapitalny rajd Zalewskiego w pole karne, ale chyba na siłę szukał jeszcze dogrania zamiast spróbować strzału! 8' Tym razem Skóraś został sfaulowany, ale sędzia oszczędził Mbonga. 6' Ufff! Gorąco po rzucie wolnym Malty, ale Drągowski dwukrotnie wybił piłkę! 5' I już żółta kartka dla Wiśniewskiego! W jednej akcji staranował dwóch rywali, w tym największą gwiazdę rywali - Teumę. 4' Pierwsza akcja Malty, ale Kiwior czujnie interweniował w polu karnym. 3' Mocny strzał Slisza z dystansu, ale Bonello dobrze odbił tę piłkę! 1' I już w pierwszych sekundach dość nerwowo w polskim polu karnym, ale sędziowie dopuścili interwencję Drągowskiego. Po chwili w dryblingu ucierpiał Zalewski. 1' Gramy! Zaczęła Malta. Lewandowski przywitał się już z kapitanem rywali oraz sędziami. Za chwilę pierwszy gwizdek! Maltański hymn odśpiewała dziewczynka, co spotkało się z ciepłą reakcją także polskich kibiców. Mnóstwo polskich kibiców na trybunach, pięknie odśpiewany hymn! Piłkarze na murawie, czas na hymny. Najpierw "Mazurek Dąbrowskiego"! Eliminacje MŚ: Polska walczy o pierwszy koszyk w barażach! Co się musi stać, żebyśmy go utrzymali? SCENARIUSZE Przypomnijmy - Polska ma już zapewniony udział w barażach, a tylko cudowny zbieg okoliczności może dać jej bezpośredni awans na mundial. Wynik dzisiejszego meczu ma jednak spore znaczenie, więcej w załączonym tekście: Obie drużyny już w tunelu prowadzącym na boisko. 20:35 Już tylko 10 minut do rozpoczęcia meczu! Za chwilę piłkarze wyjdą na murawę stadionu w Ta' Qali. Malta - Polska: Składy. Jan Urban podjął decyzję! Wiemy, jak zagrają Polacy na Malcie Zgodnie z zapowiedziami, Jan Urban dokonał kilku zmian w składzie po meczu z Holandią. Witamy w relacji na żywo z meczu Malta - Polska w el. MŚ 2026! Jest to ostatnie spotkanie Biało-Czerwonych w tych eliminacjach, później czekają ich najprawdopodobniej baraże. Początek już o godzinie 20:45!

Przed ostatnią kolejką sytuacja w grupie G eliminacji do MŚ 2026 jest tak naprawdę wyjaśniona. Prowadząca Holandia ma 17 punktów i bilans bramkowy +19, a dzisiaj zagra u siebie z Litwą. Polska po dwóch remisach z Holendrami ma jeszcze matematyczne szanse na wyprzedzenie lidera i bezpośredni awans na mundial, ale nie wystarczy jej samo zwycięstwo z Maltą i sensacyjna porażka Holandii. Biało-Czerwoni musieliby odrobić 13 bramek straty do Holendrów, co wydaje się niemożliwe. Jednak dopóki piłka w grze...

Eliminacje MŚ: Polska walczy o pierwszy koszyk w barażach! Co się musi stać, żebyśmy go utrzymali? SCENARIUSZE

Malta - Polska na żywo. Relacja live z meczu 17.11.2025 w el. MŚ 2026

Kluczowa informacja jest taka, że Polacy są już pewni drugiego miejsca i gry w marcowych barażach. To w nich najprawdopodobniej zagrają o awans na mundial 2026. Mecz z Maltą może jednak wpłynąć na ich rozstawienie w losowaniu barażowych par - w pierwszym bądź drugim koszyku. Każdy inny wynik niż zwycięstwo Polski zmniejsza szanse na rozstawienie wśród najlepszych drużyn i półfinał z teoretycznie najsłabszymi z czwartego koszyka. Jednak nawet wygrana na Malcie nie zapewni jeszcze piłkarzom Jana Urbana pierwszego koszyka. Ta kwestia zależy jeszcze od rozstrzygnięć w innych grupach, m.in. w poniedziałkowym meczu Niemcy - Słowacja.

O tym będziemy jednak myśleć po ostatnim gwizdku sędziego w spotkaniu Malta - Polska, które rozpocznie się o godzinie 20:45. Liczymy na to, że polscy piłkarze udanie zamkną 2025 rok!