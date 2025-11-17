Malta - Polska: Składy. Jan Urban podjął decyzję! Wiemy, jak zagrają Polacy na Malcie

Reprezentacja Polski wyjazdowym meczem z Maltą zakończy zmagania w el. MŚ 2026. Biało-Czerwoni są już pewni gry w barażach, a matematycznie mają jeszcze szansę wyprzedzić Holandię i bezpośrednio awansować na mundial. Musieliby jednak w ostatniej kolejce odrobić 13 bramek straty do Holendrów, którzy równocześnie zagrają u siebie z Litwą. Nawet ich sensacyjna porażka przy skromnym zwycięstwie Polaków nie zmieni sytuacji w tabeli - piłkarze Jana Urbana musieliby na Malcie popisać się rekordowo wysokim zwycięstwem. Wiadomo już, w jakim składzie postarają się dokonać niemożliwego.

Eliminacje MŚ: Polska walczy o pierwszy koszyk w barażach! Co się musi stać, żebyśmy go utrzymali? SCENARIUSZE

Malta - Polska: Składy na mecz el. MŚ 2026

Przypomnijmy, że najwyższe zwycięstwo w historii reprezentacji Polski to 10:0 z San Marino w el. MŚ 2010. Teraz Biało-Czerwoni musieliby najprawdopodobniej nawet pobić ten wynik, aby myśleć o przeskoczeniu Holendrów, z którymi dwukrotnie zremisowali 1:1. Po piątkowym meczu na PGE Narodowym Polacy zebrali sporo pochwał, ale selekcjoner zgodnie z przewidywaniami dokonał kilku zmian w składzie.

Jan Urban wrócił do Przemysława Wiśniewskiego i Bartosza Slisza, z których nie mógł skorzystać z Holandią. Drugi naturalnie zajął miejsce kontuzjowanego Sebastiana Szymańskiego, z kolei obrońca włoskiej Spezii wrócił do składu kosztem młodego Jana Ziółkowskiego. W bramce pod nieobecność Łukasza Skorupskiego tym razem stanie Bartłomiej Drągowski, a nie Kamil Grabara. Na prawej stronie wystąpi z kolei Paweł Wszołek, zastępując Matty'ego Casha.

Oto skład Polski na mecz z Maltą:

Bartłomiej Drągowski - Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior - Paweł Wszołek, Piotr Zieliński, Bartosz Slisz, Michał Skóraś - Jakub Kamiński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski

A tak zagra Malta:

Bonello - Muscat, Shaw, Mentz, Camenzuli - Guillaumier, Satariano - J. Mbong, Teuma, Chouaref - Cardona