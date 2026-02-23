Liga Mistrzów dla Legii Warszawa?! Zaktualizowana tabela Ekstraklasy szokuje

W 22. kolejce Ekstraklasy Legia Warszawa przerwała serię 12 meczów bez zwycięstwa, pokonując Wisłę Płock 2:1, a Rafał Adamski zadebiutował golem dla Legii.

Zagłębie Lubin awansowało na 2. miejsce w tabeli po zwycięstwie 2:0 nad Lechią Gdańsk, co daje im szansę na grę w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Tabela Ekstraklasy jest wyrównana, a różnice punktowe między drużynami są minimalne, co sprawia, że Legia Warszawa, mimo obecności w strefie spadkowej, ma szansę na awans do eliminacji Ligi Mistrzów.

Ekstraklasa 22. kolejka. Legia Warszawa przerwała fatalną passę, Zagłębie Lublin awansowało na 2. miejsce.

Miniona kolejka Ekstraklasy zapamiętana będzie szczególnie z powodu meczu, który odbył się w sobotę, 21 lutego. Legia Warszawa po 12 meczach bez zwycięstwa wreszcie zainkasowała trzy punkty. "Wojskowi" pokonali u siebie Wisłę Płock 2:1. Pierwszą bramkę dla klubu ze stolicy strzelił debiutujący w barwach Legii Rafał Adamski, który przyszedł z pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Wynik 1:0 utrzymał się do przerwy. Po zmianie stron gracze z Płocka wyrównali po pięknej "główce" Wiktora Nowaka. Ostatnie słowo jednak należało do Legii. Gola na wagę trzech punktów strzelił Kacper Chodyna, dla którego było to pierwszy gol w sezonie. Wspomniany mecz odbył się w ramach 22. kolejki Ekstraklasy. Zamykało ją spotkanie Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin. Goście mieli szansę wskoczyć na drugie miejsce w tabeli, które premiowane jest awansem do eliminacji Ligi Mistrzów. Swoją szansę Lubinianie wykorzystali.

Ekstraklasa 22. kolejka. Wyniki. Kto zagra w Lidze Mistrzów?

Zagłębie Lubin pokonało Lechię Gdańsk 2:0, co pozwoliło "Miedziowym" wyprzedzić Lecha Poznań (obie drużyny mają w tej chwili 35 punktów). W pozostałych spotkaniach 22. kolejki Ekstraklasy Piast Gliwice przegrał u siebie z Motorem Lublin 1:2, Widzew Łódź na swoim stadionie bezbramkowo zremisował z Cracovią Kraków, Raków Częstochowa pokonał u siebie Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 1:0, Pogoń Szczecin na wyjeździe wygrała z Górnikiem Zabrze 1:0, Arka Gdynia na swoim terenie wygrała z GKS Katowice (2:1), Jagiellonia Białystok zremisowała u siebie z Radomiakiem Radom 1:1, Lech Poznań na wyjeździe wygrał z Koroną Kielce 2:1. Zaktualizowana tabela Ekstraklasy szokuję nie tylko z powodu tego, że Legia Warszawa cały czas znajduje się w strefie spadkowej, lecz także dlatego, że Zagłębie Lubin jest wiceliderem, co oznacza, że latem będzie grać w eliminacjach Ligi Mistrzów (jeśli utrzyma swoją pozycję). Niby z eliminacji do Champions League droga - szczególnie dla polskich klubów - jest daleka, to... w futbolu różne cuda się zdarzają. Problem w tym, że szansę na grę w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów ma jeszcze wiele zespołów, w tym... Legia Warszawa.

Zaktualizowana tabela Ekstraklasy. Wyrównany poziom, minimalne różnice punktowe

Obecnie liderem Ekstraklasy jest Jagiellonia Białystok, która zgromadziła 37 punktów. Za jej plecami znajdują się Zagłębie Lubin i Lech Poznań (35 punków). Warto jednak zaznaczyć, że piłkarze z Podlasia mają o rozegrany jeden mecz mniej niż rywale. Kolejne miejsca zajmują Górnik Zabrze i Raków Częstochowa (34 punkty) i Wisła Płock i Cracovia Kraków (33 punkty). Jak widać, pomiędzy drugim zespołem w tabeli a siódmym są tylko dwa punkty różnicy. Generalnie poziom w tym sezonie Ekstraklasy jest wyjątkowo wyrównany. Zamykający stawkę Bruk-Bet traci do lidera zaledwie 16 punktów! Z kolei znajdująca się ciągle w strefie spadkowej Legia do miejsca premiowanego grą w eliminacjach Ligi Mistrzów ma tylko 9 punków straty (czyli trzy zwycięstwa). Zapowiada się zatem wyjątkowo pasjonująca końcówka sezonu.

