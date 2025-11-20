Sensacyjne wieści o Marku Papszunie! Ma porzucić Raków i objąć Legię. Padła nawet data

Legia Warszawa pozostaje bez trenera od 31 października, gdy rozstała się z Edwardem Iordanescu. Obowiązki pierwszego szkoleniowca tymczasowo przejął Inaki Astiz, ale w klubie rozpoczęły się poszukiwania nowego trenera. Dość niespodziewanie nie dobiegły końca w czasie przerwy reprezentacyjnej, a powód jest iście szokujący. Jak informują Tomasz Włodarczyk (Meczyki) i Konrad Ferszter (Sport.pl), Legia prowadziła i sfinalizowała rozmowy z Markiem Papszunem!

Media: Marek Papszun nowym trenerem Legii Warszawa

Jako pierwszy o rozmowach Papszuna z Legią poinformował w czwartek (20 listopada) Włodarczyk. Jego źródło twierdziło, że porozumienie jest naprawdę blisko, a trener Rakowa jest gotowy na zmianę miejsca pracy. Kilka godzin później Ferszter poszedł o krok dalej - jego zdaniem już od poniedziałku Papszun rozpocznie pracę przy Łazienkowskiej! Ma to być możliwe dzięki specjalnej klauzuli w kontrakcie 51-latka z Rakowem.

"Legia już w zeszłym tygodniu poinformowała obecny klub Papszuna - Raków Częstochowa - o rozmowach z trenerem. W jego kontrakcie znajduje się bowiem specjalna klauzula, która pozwalała mu na zmianę pracy, jeśli otrzyma satysfakcjonującą ofertę" - czytamy w tekście na Sport.pl. Ta klauzula stała się przedmiotem sporu prawników, bo nie jest do końca jasne, czy wyłącza ona oferty z Ekstraklasy. Przez to zatrudnienie Papszuna w Legii opóźniło się o tydzień, a Inaki Astiz ma jeszcze poprowadzić zespół w sobotnim meczu z Lechią Gdańsk. Nowy trener ma jednak przejąć stery od poniedziałku i zadebiutować w czwartkowym meczu Ligi Konferencji UEFA ze Spartą Praga!

Co więcej, Papszun ma trafić na Łazienkowską z pięcioma współpracownikami, zabierając część z Rakowa. Wygląda na to, że sobotni mecz z Piastem Gliwice będzie jego ostatnim na ławce klubu z Częstochowy.

