Oficjalnie: Edward Iordanescu odchodzi z Legii Warszawa! Klub ogłasza

"Edward Iordanescu przestał pełnić obowiązki trenera pierwszego zespołu Legii Warszawa. Klub dziękuje szkoleniowcowi za współpracę i życzy mu powodzenia w dalszej karierze trenerskiej. Do czasu przedstawienia nowego szkoleniowca obowiązki pierwszego trenera będzie pełnił dotychczasowy asystent, Inaki Astiz" - poinformował klub w oficjalnym komunikacie opublikowanym o godzinie 11, niecałe dwanaście godzin po porażce Legii z Pogonią w Pucharze Polski.

Edward Iordanescu odchodzi z Legii! Oficjalny komunikat

- Spotkaliśmy się z trenerem Iordanescu i wspólnie zdecydowaliśmy o zakończeniu współpracy. Po analizie wyników uznaliśmy, że w obecnej sytuacji konieczne są zmiany, które pozwolą drużynie w pełni wykorzystać swój potencjał i realizować założone cele – powiedział dyrektor sportowy Michał Żewłakow dla oficjalnej strony Legii.

Rumuński szkoleniowiec trafił na Łazienkowską w czerwcu tego roku. Pracę rozpoczął od zdobycia Superpucharu Polski i awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA, ale od września stołeczna drużyna wpadła w dołek, z którego nie zdołał jej wyprowadzić. W październiku wygrał tylko 1 z 6 rozegranych meczów - z Szachtarem Donieck w LK.

W sumie Iordanescu poprowadził Legię w 24 meczach, w których odniósł 11 zwycięstw, 6 remisów i 7 porażek. Zostawia zespół ze stolicy na 10. miejscu w PKO BP Ekstraklasie po 13 kolejkach ze stratą dziesięciu punktów do prowadzącego Górnika Zabrze. Czarę goryczy przelała porażka w 1/16 finału STS Pucharu Polski, w którym Wojskowi bronili tytułu. W niedzielnym meczu ligowym z Widzewem Łódź obowiązki pierwszego trenera będzie pełnił dotychczasowy asystent, Inaki Astiz.

