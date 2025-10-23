Na żywo Szachtar – Legia 0:1 39 Dwa takie trudne momenty pod bramką warszawskiego zespołu. Wciąż jednak na prowadzeniu legioniści. 38 Zamieszanie pod bramką Tobiasza, na szczęście nie kończy się bramką dla Szachtara. Gospodarze nacisnęli. 32 Znów świetne wyjście z kontrą Legii. Rajd prawą stroną Wszołka, zakończony za mocną wrzutką do Rajovicia. Z kontry zrobił się atak pozycyjny, też nieudany. Piłka dla Szachtara. 31 Wrzutka w pole karne Legii, Augustyniak wybija piłkę. Na razie "Man od the Match"! Szachtar rozgrywa piłkę, ale powoli, przewidywalnie. 30 Wróciliśmy do gry. Przerwa w grze z powodu problemów zdrowotnych Wszołka... 27 Marlon próbuje nakręcić grę Szachtara, ale Wszołek stopuje jego akcję. W dodatku mocno faulowany był reprezentant Polski. 25 Znów ładna akcja Legii, szkoda, że nie zakończona strzałem. 23 Szachtar próbuje przyspieszyć. Legia skutecznie przesuwa się w defensywie. 20 Kolejny rzut rożny dla Legii. 19 Kontra Legii! Strzał Elitima, już z pola karnego, zablokowany! Rzut rożny dla Legii Cudowny strzał z dystansu, do bramki Szachtara było z 25 metrów, a Augustyniak walnął w samo okno! 16 RAFAŁ AUGUSTYNIAK NA 1:0 DLA LEGII! 15 Atak pozycyjny Szachtara. Ukraińcy na razie pilnują piłki, legioniści szukają się z przodu długimi zagraniami. To była całkiem udana próba Jurgena Elitima. Legia z rzutu wolnego! Pierwszy strzał na bramkę Szachara. 9 Kibice Legii nie weszli na stadion. 8 Pierwszy strzał Szachtara na bramkę Tobiasza. Na skończyło się na strachu. 7 Steve Kapuadi z Legii Warszawa po zbyt agresywnym zagraniu podarował rywalom rzut wolny.





5 Luca Meirelles z Szachtara Donieck nie zapanował nad emocjami i dopuścił się ostrego faulu, za co sędzia Gustavo Correia udzielił mu ostrzeżenia.



Na trybunach pustki... 3 Zaczęło się od ostrej gry po obu stronach. Trwa walka o piłkę w środku pola. Zaczęliśmy! "1⃣1⃣" na dzisiejszy mecz 🔥



🔜 #UECL pic.twitter.com/QncXHp2N7v — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) October 23, 2025 Kibice Legii Warszawa na godzinę przed meczem stoją pod stadionem i mają problem z wejściem na sektor gości w Krakowie. Kością niezgody ze strony ukraińskiej jest flaga „Wołyń Pamiętamy”. — Kuba Polkowski (@kubapolkowski) October 23, 2025 Pierwszy gwizdek o 18.45. Nie wiadomo, czy na mecz zdążą kibice Legii. Spore zamieszanie jeszcze przed startem spotkania.

Szachtar – Legia [relacja na żywo]

W drugiej kolejce fazy zasadniczej Ligi Konferencji wszystkie cztery polskie drużyny – Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa oraz Raków Częstochowa – rozegrają swoje mecze na wyjeździe. Najkrótszą podróż czeka Legię Warszawa, która zmierzy się w Krakowie z Szachtarem Donieck.

Początkiem problemów stołecznego klubu okazał się nieudany eksperyment trenera Edwarda Iordanescu, który w spotkaniu z Samsunsporem (0:1) wystawił niemal całkowicie zmieniony skład. Od tamtej pory warszawianie notują serię niepowodzeń, co doprowadziło do spekulacji o możliwym rozstaniu z rumuńskim szkoleniowcem. Na razie 47-latek wciąż prowadzi drużynę, jednak wyniki nadchodzących meczów z Szachtarem i Lechem Poznań mogą przesądzić o jego przyszłości.

Przełamanie złej passy w Krakowie nie będzie łatwe, ponieważ Szachtar to jeden z bardziej doświadczonych uczestników tej edycji Ligi Konferencji. W pierwszej kolejce ukraiński zespół pokonał na wyjeździe FC Aberdeen 3:2. Z powodu trwającego od 2014 roku konfliktu zbrojnego Szachtar Donieck nie może rozgrywać spotkań na własnym stadionie. Obecnie jego domową areną jest Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie, na którym na co dzień występuje Wisła Kraków.

