Wojciech Kowalczyk i Wojciech Hadaj ostro po Noah FC – Legia Warszawa. Nie szczędzili wulgaryzmów

Legia Warszawa przegrała 1:2 z Noah FC i niemal żegna się z szansami na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji

Stołeczny zespół zaliczył jedną z największych wpadek w historii startów w europejskich pucharach

Ostro po meczu Noah – Legia wypowiedzieli się Wojciech Hadaj i Wojciech Kowalczyk

Kompromitacja Legii w Lidze Konferencji. Porażka 1:2 z Noah FC

Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z armeńskim Noah FC 1:2 w meczu 5. kolejki Ligi Konferencji. Mimo błyskawicznego objęcia prowadzenia, stołeczny zespół nie zdołał utrzymać korzystnego wyniku, popełniając rażące błędy w defensywie. Dla trenera Inakiego Astiza jest to ósmy mecz z rzędu bez zwycięstwa.

Spotkanie w Erywaniu rozpoczęło się dla Legii idealnie. Już w 3. minucie fatalny błąd popełnił kapitan gospodarzy Goncalo Silva, który zbyt lekko wycofał piłkę do bramkarza. Prezent wykorzystał Mileta Rajovic, wygrywając pojedynek sam na sam. Dla duńskiego napastnika było to pierwsze trafienie od 28 września.

QUIZ. Legia zbłaźniła się w Armenii, Lech z ekipą z Gibraltaru. Pamiętasz inne kompromitacje w europejskich pucharach?

Prowadzenie uśpiło jednak czujność gości. Z biegiem czasu inicjatywę przejmowali piłkarze Noah FC. Wyrównanie padło w 57. minucie. Bośniak Nardin Mulahusejnovic ograł warszawskich obrońców i wyłożył piłkę Matheusowi Aiasowi, który dopełnił formalności z bliskiej odległości.

O porażce polskiego zespołu zadecydowała sytuacja z 84. minuty. Arkadiusz Reca niefortunnie próbował przeciąć podanie głową, kierując piłkę we własne pole karne. Błąd ten wykorzystał Mulahusejnovic, ustalając wynik spotkania na 2:1. W końcówce szanse na wyrównanie mieli jeszcze Antonio Colak i Steve Kapuadi, ale wynik nie uległ zmianie.

Hadaj i Kowalczyk grzmią po klęsce Legii w europejskich pucharach

Wojciech Hadaj nie szczędził gorzkich słów pod adresem piłkarzy, wyklinając w swoim wpisie na platformie „X”. - SZMACIARZE, piłkarscy przebierańcy, sportowi oszuści, przepłacone k... mam nadzieję, że w niedziełę Ł3 przywita was odpowiednio. Tak, że do reszty odechce się wam kompromitować ten WIELKI klub. Nie jesteście godni by dłużej w nim grać i zarabiać. Do kamieniołomów. WYPAD! - napisał (pisownia oryginalna).

Na jego wpis zareagował także Wojciech Kowalczyk, legenda stołecznego zespołu, który był wściekły postawą piłkarzy Inakiego Astiza. - Niech wyp******ją wkłady do koszulek – dodał.

Skandal w meczu Noah FC - Legia Warszawa? Podopieczni Inakiego Astiza okradzeni?! Afera

SZMACIARZE, piłkarscy przebierańcy, sportowi oszuści, przepłacone k... mam nadzieję, że w niedziełę Ł3 przywita was odpowiednio. Tak, że do reszty odechce się wam kompromitować ten WIELKI klub. Nie jesteście godni by dłużej w nim grać i zarabiać. Do kamieniołomów. WYPAD!— Wojciech Hadaj (@WojtekPdP) December 11, 2025