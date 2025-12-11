Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano. Transmisja na żywo: Stream online i TV. Gdzie oglądać mecz Ligi Konferencji?

Jagiellonia Białystok i Rayo Vallecano zmierzą się w piątej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA. Polski zespół należy do grona niepokonanych - wygrał wcześniej z Hamrun Spartans (1:0) i KuPS (1:0), a także zremisował 1:1 ze Strasbourgiem i Shkendiją. Z 8 punktami na koncie Jaga zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli, tuż za czołową "8", która wywalczy bezpośredni awans do 1/8 finału LK. Zespoły z miejsc 9-24 zagrają z kolei w play-offach o 1/8 finału.

Dla hiszpańskiego Rayo będzie to drugi w tym sezonie mecz z polską drużyną. Na początku listopada piłkarze z przedmieścia Madrytu pokonali Lecha Poznań 3:2, choć to Kolejorz prowadził po pierwszej połowie 2:0. Jednak to Jagiellonia jest wyżej w tabeli - Hiszpanie w czterech meczach zgromadzili 7 punktów i zajmują 12. miejsce. Czy w bezpośrednim starciu mistrzom Polski z 2024 roku uda się pokazać wyższość?

Jagiellonia - Rayo: Transmisja na żywo i online. Gdzie oglądać mecz 11.12.2025?

Dla polskich kibiców nie mamy jednak dobrych wieści. Meczów Ligi Konferencji nie obejrzą w otwartej telewizji. Od zeszłego sezonu prawa do pokazywania tych rozgrywek ma Polsat, który korzysta z luki prawnej i transmituje rozgrywki LK na sportowych antenach. Nie inaczej będzie dzisiaj.

Mecz Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano rozpocznie się w czwartek, 11 grudnia 2025, o godzinie 18:45. Transmisja w TV na kanale Polsat Sport 2, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go. O tej samej godzinie rozpocznie się mecz FC Noah - Legia Warszawa, z kolei o 21:00 odbędą się spotkania Lech Poznań - FSV Mainz i Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar. Czy będzie to kolejny udany czwartek dla polskich klubów? Tego dowiemy się już wieczorem.