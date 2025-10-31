Iordanescu jednak odejdzie z Legii?! Spotka się z zarządem po klęsce z Pogonią w PP

Broniąca tytułu Legia Warszawa odpadła po dogrywce już w 1/16 finału Pucharu Polski. Przed własną publicznością przegrała z Pogonią Szczecin po golu Adriana Przyborka w 117. minucie. Trwa kryzys Legii - w październiku wygrała tylko 1 z 6 rozegranych meczów, z Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji UEFA. Już przed tamtym spotkaniem sporo mówiło się o zwolnieniu Edwarda Iordanescu, a rumuński trener miał oddać się w ręce zarządu. Otrzymał jednak wsparcie i zachował posadę, ale po klęsce w krajowym pucharze ponownie zasugerował możliwe odejście z Legii.

- To, co wydarzyło się w czwartek… Tworzyliśmy szanse. Nie chcę zrzucać winy na moich zawodników, ale rzeczywistość jest taka, że można kreować i dogrywać w pole karne. Mieliśmy 40 innych możliwości, ale kiedy nie strzela się goli, to nie wygrywa się meczów. To powtarzanie ciągle tego samego. Brakuje nam pewnych rzeczy. Jak zawsze, biorę pełną odpowiedzialność na siebie. Poprosiłem o spotkanie z zarządem – dziś wieczorem albo najpóźniej w piątek rano. Jeśli niektóre rzeczy się nie zmienią, będziemy dalej cierpieć, a tego nie chcę - zapowiedział na pomeczowej konferencji Iordanescu, cytowany przez portal Legia.net.

- Mamy niesamowitych fanów, którzy zasługują na lepsze wyniki. Nie chcę być tą osobą, która niszczy ich nadzieje. Wierzę, że w ciągu najbliższych godzin ważne będzie to, żebyśmy znowu razem usiedli z zarządem i przedyskutowali pewne rzeczy. Są elementy, przy których musimy podjąć poprawne decyzje. Jeśli tego nie zmienimy, to będziemy cierpieć - dodał.

Rumuński trener zauważył też, że wokół Legii jest teraz dużo negatywnej energii, a zespół ma spory problem ze strzelaniem goli.

- Najważniejsza jest Legia, jej kibice. Musimy rozsądnie zarządzać drużyną. Jeśli moje odejście może zmienić dynamikę i przynieść lepszą atmosferę, wygrać trochę czasu na zimę, by popracować, to wtedy takie powinno być rozwiązanie - stwierdził wprost.