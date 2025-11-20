Napastnik Lechii, Bobcek, zachwyca formą strzelecką, zdobywając gole w kluczowych meczach.

Trener John Carver porównał ostatnie trafienie Słowaka do bramek legendarnego Alana Shearera.

Bobcek przewodzi w klasyfikacji strzelców, pojawią się oferty za Słowaka?

Czy Lechia zdoła pokonać Legię w nadchodzącym meczu?

Sprawdź, jak potoczą się losy Słowaka i Lechii w PKO BP Ekstraklasie!

Tomas Bobcek na starcie obecnych rozgrywek popisał się hat-trickiem z Lechem Poznań. W poprzedniej kolejce zaliczył dublet w spotkaniu z Widzewem Łódź, co zachwyciło trenera Lechii Gdańsk.

Paweł Wszołek i Bartosz Kapustka naładowani po kadrze. Napędzą Legię do wygranej z Lechią?

Tomas Bobcek strzelił z Widzewem Łódź jak kiedyś Alan Shearer

Szkoleniowiec porównał drugie trafienie trafienie słowackiego napastnika do bramek zdobywanych przez legendę reprezentacji Anglii i Premier League.

- Oba gole bardzo mi się podobały, ale szczególnie ta druga bramka - powiedział John Carver, cytowany przez klubowe media. - Przypomniała mi jedną z trafień Alana Shearera. To pierwsze co mi wpadło do głowy - wyznał Anglik.

Kadra ma swojego Carlosa Alcaraza! Niewiarygodne, co robił Kryspin Szcześniak z Górnika, gdy dostał powołanie

Bogusław Kaczmarek: Bobcek jest dynamiczny i wszędzie go pełno

Słowak rozgrywa trzeci sezon w Polsce. W pierwszym awansował z Lechią do Ekstraklasy. W kolejnym pomógł gdańskiej drużynie uniknąć degradacji. Co jest jego atutem?

- To lis pola karnego, typowy snajper - ocenia trener Bogusław Kaczmarek. - Trudno wyobrazić sobie zespół bez niego. Przy jego warunkach fizycznych dobrze gra głową. Do tego jest dynamiczny i wszędzie go pełno - opisuje legendarny szkoleniowiec.

Legenda LaLiga nie ma wątpliwości w temacie Roberta Lewandowskiego. Wskazuje, czego potrzebuje Barcelona [ROZMOWA SE]

Napastnik Lechii Gdańsk w debiucie w kadrze Słowacji strzelił gola

Do tej pory Bobcek strzelił w lidze dziewięć goli, a ten wynik daje mu pozycję lidera w klasyfikacji najlepszych snajperów. Kolejne trafienie dorzucił w Pucharze Polski. Ostatnio błysnął w reprezentacji Słowacji. W debiucie z Irlandią Północną wszedł w końcówce i po chwili

- Jeśli dalej będzie skuteczny, to w Lechii długo nie pogra - analizuje Kaczmarek. - Trudno będzie go zatrzymać. A jak sięgnie po koronę króla strzelców, to będzie mógł przebierać w ofertach. W każdym razie niech dalej nad sobą pracuje - radzi.

Kamil Grosicki ma 100 meczów w kadrze. Niewiarygodne, co wyznał po jubileuszowym występie

Termalica Nieciecza pokazała Lechii Gdańsk jak wygrywać z Legią w Warszawie

Lechia zajmuje miejsce w strefie spadkowej, ale sezon zaczęła z pięcioma minusowymi punktami. Gdyby nie kara, to byłaby w tabeli nad Legią.

- Lechia pokazywała w przeszłości, że potrafi wygrywać z Legią - przypomina Kaczmarek. - Ostatnio warszawski zespół gubił punkty. Termalica pokazała, że można go pokonać. Może to jest wskazówka dla gdańskiego zespołu, który też pokusi się o niespodziankę? - zastanawia się były trener Lechii.

Robert Lewandowski po meczu z Maltą. "Dzisiaj się trochę zatrzymaliśmy"

Bilans meczów Legii z Lechią. Statystyka wszystko mówi!

Mecze: 66

Wygrane Legii: 38

Remisy: 14

Zwycięstwa Lechii: 14

Bramki: 111-53 dla Legii

Pierwszy mecz: Legia - Lechia 4:4 (17.07.1949)

Ostatni mecz: Legia - Lechia 2:1 (21.04.2025)

Paweł Wszołek czekał na tego gola 10 lat. Po meczu uderzył się w pierś. "Mam pretensje"

Kiedy mecz Legia Warszawa - Lechia Gdańsk w 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy? Gdzie obejrzeć transmisję?

Mecz Legia Warszawa - Lechia Gdańsk w 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w sobotę 22 listopada w stolicy. Początek spotkania o godz. 20.15. Transmisję spotkania będzie można obejrzeć w Canal+ Sport3, Canal+ 4K.

Piotr Zieliński dał wygraną z Maltą w el. MŚ 2026. Po meczu padły zaskakujące słowa

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa w sezonie 2025/26 będzie mistrzem Polski? Tak, bez dwóch zdań! Nie, będzie z tym duży problem Trudno powiedzieć