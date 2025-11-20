Jan Tomaszewski dosadnie po losowaniu baraży MŚ 2026. Legendarny bramkarz naprawdę powiedział to o naszym półfinałowym rywalu

Polska w eliminacjach MŚ 2026 zajęła drugie miejsce w grupie (za Holandią) i w efekcie o przepustki na przyszłoroczny mundial będzie musiała rywalizować w barażach. W czwartek 20 listopada poznaliśmy dokładną ścieżkę Biało-Czerwonych w drodze na turniej w USA, Kanadzie i Meksyku.

Znamy rywali Polski w barażach MŚ 2026

W półfinale baraży 26 marca przyszłego roku zagramy u siebie z Albanią, a w ewentualnym finale pięć dni później 31 marca na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją. Może się tak zdarzyć, że w decydującym spotkaniu Ukraina jako gospodarz podejmie Polskę w... Polsce.

Nasi sąsiedzi z racji sytuacji politycznej i toczącej się na terenie ich kraju wojny, wszystkie spotkania od ponad trzech lat rozgrywa bowiem za granicą. W fazie grupowej eliminacji przyszłorocznego mundialu Ukraina podjęła rywali kolejno we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Nie jest jednak powiedziane, że w barażach też będzie korzystać z polskich obiektów.

Jan Tomaszewski o meczu z Albanią w barażach MŚ 2026: Do nich strach byłoby jechać

Tak czy siak wcześniej czeka nas potyczka z Albanią na pewno przed własnymi kibicami i zdaniem Jana Tomaszewskiego to bardzo duży plus dla Biało-Czerwonych.

- Na całe szczęście gramy z Albanią u siebie, bo do nich, przepraszam, że tak powiem, strach byłoby jechać. To jest dobre losowanie, damy sobie z nimi radę. Jeśli chcemy awansować na mistrzostwa świata, to spotkanie z nimi musimy po prostu wygrać i tak się stanie. Jesteśmy po prostu lepsi od drużyny albańskiej - powiedział Tomaszewski na gorąco.

Legendarny bramkarz w przypadku ewentualnego finału z Ukrainą już jednak aż takim optymistą nie jest.

- To nieobliczalny zespół, potrafią zagrać słabo, ale potrafią zagrać znakomicie i to z mocnym rywalem. W meczach towarzyskich wypadają różnie, bo wiemy w jakim stanie jest ich kraj, ale jak dochodzi do potyczek o punkty, to naprawdę są nieobliczalni. Zresztą potwierdzają to też ich drużyny klubowe - zaznaczył Tomaszewski.