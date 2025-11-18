Malta - Polska. Krok od blamażu, Jan Urban przeżywał katusze! Aparat uchwycił zachowanie selekcjonera

Reprezentacja Polski wygrała z Maltą 3:2 po trudnym meczu, w którym długo utrzymywał się remis.

Bramki dla Polski zdobyli Robert Lewandowski, Paweł Wszołek i Piotr Zieliński (po rykoszecie w 85. minucie).

Selekcjoner Jan Urban przeżywał na ławce rezerwowych ogromne emocje, a mecz z Maltą był jego najtrudniejszym w roli selekcjonera.

Mecz z Maltą był piątym meczem Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski.

Malta - Polska. Droga przez mękę podopiecznych Jana Urbana

Kompromitacja w meczu Malta - Polska była o krok, a w zasadzie o mały kroczek. Nasi rywale uchodzący w europejskim futbolu za słabeuszy postawili nam poprzeczkę nadspodziewanie wysoko. Do 32. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis. Wtedy gola dla "Biało-czerwonych" strzelił Robert Lewandowski po dośrodkowaniu Piotra Zielińskiego. Jan Urban mógł odetchnąć z ulgą, ale... tylko na cztery minuty. Malta bowiem wyrównała i wynik 1:1 utrzymał się do przerwy. Potem wyszliśmy na prowadzenie po bramce Pawła Wszołka, a rywale doprowadzili do remisu, skutecznie egzekwując rzut karny. Zanosiło się na to, że mecz skończy się rezultatem 2:2. W 85. minucie jednak na strzał zdecydował się Piotr Zieliński, a piłka po rykoszecie wpadła na bramki. Gdy sędzia w meczu Malta - Polska gwizdnął ostatni raz, Jan Urban w duchu pewnie dziękował, że ta droga przez mękę dobiegła końca.

Malta - Polska. Takich nerwów Jan Urban jeszcze nie przeżywał

Kamery i aparaty uchwyciły zachowanie selekcjonera. Na jego twarzy w trakcie spotkania Malta - Polska było widać cały wachlarz emocji. Ciekawe, co działo się w szatni... Szczegóły pewnie pozostaną pomiędzy Janem Urbanem a piłkarzami. Dla szkoleniowca reprezentacji Polski mecz z Maltą był piątym meczem w roli selekcjonera. Zdecydowanie najgorszym... Aż nieprawdopodobne wydaje się to, że ta sama drużyna cztery dni wcześniej znakomicie zagrała z reprezentacją Holandii. W tamtym meczu - rozgrywanym na Stadionie Narodowym w Warszawie - zremisowaliśmy 1:1, długi fragmentami będąc drużyną lepszą niż "Oranje"! Generalnie Jan Urban w roli selekcjonera odniósł trzy zwycięstwa (z Litwą, Nową Zelandią i Maltą) i dwa remisy (oba z Holandią). Takich nerwów jak z Maltą chyba do tej pory jeszcze nie przeżywał.

