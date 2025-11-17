Potworne zamieszanie w Malta – Polska. Anulowali gol Polaków i... dali karnego Malcie

Ogromne męczarnie Polaków na Malcie w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata

Biało-czerwoni strzelili gola na 3:1 za sprawą Karola Świderskiego

Sędzia poszedł do monitora VAR, anulował naszą bramkę i... dał karnego Malcie

Malta – Polska: Potworne zamieszanie w eliminacjach MŚ

Reprezentacja Polski remisuje z Maltą 2:2 w 68. minucie meczu ostatniej kolejki grupy G eliminacji mistrzostw świata w Ta’ Qali. Gospodarze doprowadzili do wyrównania po rzucie karnym wykorzystanym przez Teddy’ego Teumę. Wcześniej gole zdobyli Irvin Cardona dla Malty oraz Robert Lewandowski i Paweł Wszołek dla biało-czerwonych.

Polska – Malta: Pokazali zabronioną oprawę na... Pałacu Prezydenckim! Zaskakująca sytuacja

Chwilę przed trafieniem na 2:2 Karol Świderski podwyższył wynik na 3:1 dla Polski. Radość lastedła jednak… kilkadziesiąt sekund. Arbiter po analizie VAR anulował bramkę i wrócił do wcześniejszej sytuacji, w której dopatrzono się przewinienia polskich obrońców. Decyzja zakończyła się wskazaniem na jedenasty metr i golem dla Malty.

Spotkanie, które miało być formalnością przed marcowymi barażami, przerodziło się w zaskakująco trudną przeprawę biało-czerwonych.

Malta: Bonello - Muscat (54', Corbalan), Shaw, Mentz, Camenzuli - Guillaumier, Satariano - J. Mbong (46', Overend), Teuma (77', Pepe), Chouaref - Cardona (77', P. Mbong)

Polska: Drągowski - Wiśniewski (78', Bereszyński), Kędziora, Kiwior - Wszołek (78', Grosicki), Zieliński, Slisz (78', Kapustka), Skóraś - Kamiński, Zalewski (46', Świderski) - Lewandowski